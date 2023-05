Tekmovalca presenetila s kombinacijami, na katere še sodniki niso pomislili

Sedem najboljših kuharjev sezone si je s svojimi čudovitimi jedmi prislužilo aplavz sodnikov. S krožnikom sezone in domiselnimi kombinacijami sta slavila Zala Pungeršič in Tilen Belošević. Anja Fir se je izkazala kot vodja, na koncu pa sprejela napačno odločitev.

Trije pari, ena vodja Tekmovalci so nov teden nadaljevali s kuhanjem v parih, za vodjo vseh treh pa so sodniki določili Anjo Fir. Tekmovalka je priznala, da jo je zelo strah izziva, a je svoje strahove tudi premagala. Prvi par sta bila Sandra Dobaj in Nik Marolt, drugi Zala Pungeršič in Tilen Belošević, tretji pa Žiga Škvorc in Lucijan Lipovšek. Anja je slednjega opisala kot prikupno zmedenega, Tilna in Zalo kot zelo glasna, Nika in Sandro pa kot miren par, ki preseneča.

icon-expand Trije pari. FOTO: POP TV

Prepričevanje z idejami Sodniki so za tokratno kuhanje pripravili tri glavne sestavine, sardele, jetra in pastinak. Dodatne sestavine so bile na voljo v parih. Tekmovalci so morali skreirati predjed, pri kateri so nameravali uporabiti eno glavno sestavino in poljubno število dodatnih sestavin. Za slednje so se borili s svojimi idejami, s katerimi so morali prepričati Anjo. Za kreiranje so imeli na voljo 15 minut časa, Anja pa je v košarice parov dodala sestavine po svojem izboru.

icon-expand Anja je odigrala pomembno vlogo. FOTO: POP TV

Lepo in bolj ali manj glasno sodelovanje Sodniki so opazili, da Nik in Sandra ne komunicirata, a je tekmovalka pojasnila, da sta se že pred kuhanjem vse dogovorila. Anja se je odločila, da ne bo posegala v njune ideje, v Sandri je tudi videla močno konkurentko. Tilen in Zala sta veliko komunicirala, je pa Bine Volčič pobaral Anjo, ali verjame v njuno idejo oz. kombinacijo okusov. Radovednost sodnikov sta kljub prikupni zmedenosti s svojo kreativnostjo pritegnila Žiga in Lucijan. Sandra in Nik sta v nadaljevanju lepo sodelovala in mirno komunicirala.

Anja se odloči za rdeči par Anja se je ob koncu kuhanja morala odločiti, s katerim parom se bo potegovala za balkon. Nagibala se je k rdečemu paru, torej Niku in Sandri, najmanj pa je verjela v izvedbo zelenega para. Lucijan je nekaj minut pred koncem res ugotovil, da leča še ni kuhana, Žiga pa, da morda ne bo imel dovolj časa za hidriranje testa. Tudi sodniki so bili bolj navdušeni nad dogajanjem na drugih dveh postajah. Anja se je na koncu odločila za rdeči par. Lucijan in Žiga pozitivno presenetita Jed, ki sta jo pripravila Lucijan in Žiga, je bila videti zelo lepo. Uspelo jima je dovolj termično obdelati lečo, sardele so se lepo okušale, dobro sta izkoristila tudi vse ostale sestavine. Karim Merdjadi je ocenil, da je predjed na izredno visokem nivoju, dodal bi le malce več čebulice. Genialna se mu je zdela ideja o kombinaciji sardel in rozin. Anja se je zato spraševala, ali se je odločila prav.

Zala in Tilen pripravita krožnik sezone Po videzu je navdušil tudi krožnik Zale in Tilna. Ko je Bine jed poskusil, pa je izjavil: "Ne bom pretiraval, če rečem, da je tole krožnik sezone. Neverjetno, kakšni nadokusi se pojavijo, ko zmešaš kislo zelje, pastinak in suho hruško. Čisto ena nova, druga, tretja dimenzija se tukaj notri ustvari ... Bravo!" Presenečena je bila Anja, enako Zala in Tilen. Luka Jezeršek se je strinjal, da je pred njim krožnik devete sezone, tekmovalca je opisal kot ne več domača kuharja, po njegovem mnenju sta že na meji s profesionalnimi. Luka: "Hvala za te okuse, zares čarobno." Zala pa se ni pozabila zahvaliti Anji za idejo o ocvrtku.

Tretja čudovita jed in težka naloga za sodnike Sodniki so se veselili tudi jedi, ki sta jo pripravila Sandra in Nik. Po okušanju je Karim ugotavljal, da so tokrat tekmovalci dali sodnikom težko nalogo in ne obratno. Jed je bila zelo okusna, le testo bi moralo biti malce tanjše. Bine je pohvalil uravnoteženost jedi: "Res je čudovita jed." Luka pa je najbolj užival v lešnikovi pralini.

Balkon za Zalo in Tilna Vsi pari so si na koncu prislužili aplavz, saj so pokazali velik napredek. Luka: "In zares se veselimo vseh nadaljnjih krožnikov, ki jih boste dostavili v tej kuhinji." Anja je nato izvedela, da se je odločila za napačen par. Bila je jezna nase in razočarana, ker se je odločila za krožnik, pri katerem je najmanj sodelovala. Sodniki so namreč izbirali med rumenim in zelenim parom, balkon pa sta si po pričakovanjih prislužila Zala in Tilen.