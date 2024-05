Tekmovalce čaka najbolj ganljivo presenečenje sezone

Sedem tekmovalcev se bo spopadlo na novem izzivu, ki jim lahko prinese varnost pred izločitvenim testom. Sodniki pa jim bodo zakuhali veliko presenečenje, kajti v kuhinjo prihajajo njihovi najdražji. Ti bodo izbrali glavni sestavini, iz katerih bodo morali pripraviti dve jedi. A ne sami, njihovi najdražji jim bodo pri kuhanju tudi pomagali.

Prihajajo tri mame treh tekmovalk, Lidije Subašić, Klare Šmigoc in Julije Bukvič, mož Blanke Erniša, prijateljica Dane Ilić, brat Mateja Muhviča in dekle Domna Beribaka. Srečanje bo nadvse ganljivo, med kuhanjem pa bo polno smeha, pa tudi izzivov. In kateri par se bo na koncu pridružil Juretu Pavliču in Luku Pangosu na balkonu?