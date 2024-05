Tekmovalce čaka prvi MasterClass Slovenija

Nocojšnja oddaja MasterChef Slovenija prinaša nekaj čisto novega. Tekmovalci bodo prepričani, da se bo v kuhinji odvil nov boj za imuniteto, pričakalo pa jih bo nekaj povsem drugega. Sodniki jih bodo razveselili s kulinaričnim razvajanjem, ki ga ni doživela še nobena generacija amaterskih kuharjev.

Na prvem MasterClassu Slovenija bodo sodniki pripravili pet zanimivih in drugačnih prezentacij jedi, med katerimi bodo tekmovalci širi svoja kulinarična obzorja in dobili napotke, ki jim lahko pomagajo na njihovi poti do zmage. Kuhanje pa ne bo samo poučno.