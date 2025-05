Tekmovalce čaka razvajanje, nato jim bodo sodniki izstavili račun

Potem ko se je od MasterChef pokala poslovil Dan Prohart, si je Miša Koplova med kuhanjem z Michelinovim chefom Urošem Fakučem priborila zadnjo značko imunitete. Poleg nje tekmovanje nadaljujejo Anamarija Truden, Natalija Sebanc, Barbara Poljanec, Barbara Ribič, Davida Pogorevc Hafner in Jure Kirbiš. Luka Jezeršek je napovedal: "Zdaj ste postali top 8 in za to si zaslužite malo razvajanja." Pia: "Prelepo je, da bi bilo res, ker to je MasterChef. Sem se naučila na grd način."