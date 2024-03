Tekmovalce čaka 'test možganov'

Sodniki na začetku tokratnega individualnega izziva ne bodo radodarni. Luka Jezeršek: "Za kuhanje vam damo 45 minut in osnovni asortima." Dodatne sestavine in čas za kuhanje si bodo lahko priborili, in sicer s svojim znanjem na MasterChef kvizu. Na testu možganov, kot je kviz opisal Luka, bodo morali tekmovalci odgovarjati na zahtevna kulinarična vprašanja.