Tekmovalci 10. sezone MasterChefa z zahvalo sodniku: Hvala, Momo, za vse

Jubilejna 10. sezona kuharskega šova MasterChef Slovenija se je pred kratkim zaključila, a spomini na snemanje in vse, kar sodelovanje v takšnem šovu prinese, so še zelo živi. Poleg številnih novosti je v zadnji sezoni nekdanjega sodnika Bineta Volčiča nadomestil Mojmir Šiftar, ki je s svojo strokovnostjo in preprostostjo navdušil. Prav zato so mu posebne besede zahvale namenili tudi tekmovalci.

"Živijo Mojmir (ali Momo, če ti je ljubše), radi bi ti povedali, kako zelo cenimo tvoj prispevek v jubilejni sezoni MasterChefa. Kot sodnik, mentor in navdih si res naredil velik vtis na vse nas," se je začelo sporočilo, ki ga je po koncu jubilejne 10. sezone šova MasterChef Slovenija, prejel Mojmir Šiftar.

Mojmir se je pridružil utečenima sodnikoma Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju. FOTO: Lipar Design icon-expand

Mladi kulinarični mojster je v zadnji sezoni namreč stopil v čevlje novega sodnika. Po odhodu Bineta Volčiča je bil prav on tisti, ki se je pridružil utečenemu paru Luki Jezeršku in Karimu Merdjadiju. S svojo strokovnostjo in preprostostjo pa ni navdušil le gledalcev pred malimi zasloni, temveč tudi tekmovalce. "Tvoje bogato znanje in obsežne izkušnje so bile neprecenljive. S svojim preprostim, a obenem globoko premišljenim pristopom si nam pokazal, kako lahko trdo delo, predanost in ljubezen do kuhanja pripeljejo do vrhunskih rezultatov. S svojo prisotnostjo si vsak trenutek na tekmovanju napolnil z modrostjo in toplino, kar je ustvarilo navdihujoče okolje, v katerem smo lahko rasli in presegali svoje meje," se je nadaljevala zahvala, ki so jo tekmovalci 10. sezone namenili novemu sodniku.

Kuharskemu mojstru so se ob sporočilu orosile oči. FOTO: Mojmir Šiftar icon-expand

Mojmirju so se zahvalili tudi za njegovo skromnost in prizemljenost ter dejstvo, da si je vedno vzel čas za vsakogar od njih in z njimi delil dragocene nasvete. "Pokazal si, da je pravi velikan kuharstva tisti, ki ne le dosega izjemne rezultate, ampak tudi nesebično deli svoje znanje in izkušnje z drugimi," so zapisali.

V nadaljevanju so ga razglasili za simbol izjemnega mentorstva in vzor vsem, ki sanjajo o uspehu v kulinaričnem svetu. "Tvoja strast do kuhanja in predanost mentoriranju sta navdih za vse nas, ki želimo slediti tvojim stopnjam. Pristnost v jubilejni sezoni MasterChefa je ustvarila nepozabne trenutke in postavila nove standarde za prihodnje sezone," so še dopisali in zaključili: "Hvala, Momo, za vse, kar si storil za nas. Tvoja velikodušnost in strokovnost sta nas vse obogatili nam pokazali, kaj pomeni biti pravi mojster in mentor."

Jure Pavlič je bil tisti, ki je v imenu vseh tekmovalcev Mojmirju poslal zahvalo. FOTO: POP TV icon-expand

Sporočilo, ki ga je prejel od tekmovalcev 10. sezone, je kuharskega mojstra precej ganilo. Objavil ga je na svojih družbenih omrežjih, ob tem pa pripisal, da so se mu ob prebiranju omenjenih vrstic zarosile oči. Obenem je pozval vse ljubiteljske kuharje, naj se prijavijo v novo sezona šova.