Tekmovalci bodo dodobra nasmejali drug drugega in sodnike

Po slovesu Roka Novaka je v bitki za deseti pokal MasterChefa Slovenija samo še 9 tekmovalcev. To so Domen Beribak, Julija Bukvič, Blanka Erniša, Luka Pangos, Dana Ilić, Jure Pavlič, Matej Muhvič in Lidija Subašić. V nocojšnji oddaji se bodo razdelili v pare in eno trojico, skuhati pa bodo morali dve jedi.

Izziv bo nekaj posebnega, saj se bodo za sestavine borili v igri govorjenja, risanja in pantomime. Med igro bodo dodobra nasmejali drug drugega, pa tudi sodnike. Dana: "To bo najboljši izziv in komaj čakam, da začnemo." Bolj zaskrbljeni bodo, ko bodo morali kuhati samo s tem, kar jim bo uspelo pridobiti z igro. Trgovina bo namreč zaprta.