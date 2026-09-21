Tekmovalci bodo osupli, ko bodo slišali sodnikove besede

Sodniki bodo tekmovalce pozdravili na novem izzivu. Karim Merdjadi : " V skupini boste pripravljali tri jedi in za kuhanje boste vsi imeli na voljo 100 minut. To pa ne pomeni, da čas ne bo problem, ker si boste morali teh 100 minut razdeliti med sabo. " Koliko časa si bo vzel prvi, koliko ga bo prepustil drugemu in ali bo za tretjega sploh še kaj ostalo?

Tilna Zonto so tekmovalci imenovali za najmočnejšega kuharja in njegovi sotekmovalci bodo osupli, ko bo Luka Jezeršek naznanil: "In danes boš imel možnost, da to dokažeš. V tem izzivu se boš boril sam." Tekmovalci bodo kuhali s tremi enostavnimi sestavinami, ki jim bodo morali vdahniti novo življenje. Ali ima Primorec sploh kaj možnosti proti štirim skupinam?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.