Tekmovalci bodo osupli nad tokratnim izzivom

Na izločitvenem testu bodo pred sodnike stopili odlični kuharji, Tanja Rajar , Dominik Gajšek , Gulnaz Ulibaeva , Anna Masieievska , Ajda Osta , Karin Podboršek , Gregor Spudič in Klemen Rutar . Tema bo sladka, a bo preizkušnja presenetila balkon in tudi najboljše slaščičarje. Pripravljali bodo namreč prefinjeno torto šarloto. Gregor sladice ne bo poznal: " V tem trenutku, če bi rekel z eno besedo, tema. "

Izziv bo resnično zahteven, napake se bodo vrstile in napetost bo naraščala. Klemen, ki si bo najmanj želel pripravljati sladico: "Ne vem, kaj je v moji glavi, da ne delam prav." Tempo kuhanja pa ne bo pisan na kožo Gulnaz: "Nisem jaz superjunak, da bi se nekako na hitro spremenila. Jaz sem Gulnaz, jaz potrebujem svoj čas, svoj mir, da naredim lepo." Komu izmed tekmovalcev ne bo uspelo in se bo moral posloviti?