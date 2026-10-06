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MasterChef Slovenija

Tekmovalci bodo osupnili, ko bodo odprli skrivnostno pošiljko

Velenje, 06. 10. 2026 16.20 pred 4 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Sedmerica kuharjev je že prejšnjič izvedela, da bodo dobili pošiljko, ki bo pripotovala od nekje daleč. Ko bodo paket odprli, bodo osupnili. Vsebina bo napovedala enega najtežjih izzivov sezone. Kdo mu bo kos?

Sodniki so po koncu prejšnjega izziva namignili, da so že pred začetkom sezone naročili paket, ki je sedaj v dostavi. Tadej Oblak se je spraševal, kaj se dogaja, Ian Polak Rožac pa je bil v skrbeh: "Ne vem, če me je bilo že kdaj bolj strah izziva, kot me je jutrišnjega." Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste dobili pošiljko od nekje daleč." Mojmir Šiftar: "Samo za vas." Luka: "Naježil sem se."

Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste dobili pošiljko od nekje daleč."
Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste dobili pošiljko od nekje daleč."
FOTO: POP TV

Sedmerico tekmovalcev bo v kuhinji pričakala ogromna pošiljka, ob pogledu nanjo pa se bo porajalo nešteto vprašanj. Dejstvo je, da prinaša enega največjih izzivov te sezone. V njem se bo namreč skrivala veličastna slaščičarska mojstrovina, s katero se še niso srečali, kaj šele, da bi jo poustvarili. Ko jo bodo tekmovalci zagledali, bodo osupnili.

Kdo bo kos veličastnemu stolpu in si bo z njim priboril mesto v najboljši deseterici? Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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