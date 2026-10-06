Tekmovalci bodo osupnili, ko bodo odprli skrivnostno pošiljko

Sodniki so po koncu prejšnjega izziva namignili, da so že pred začetkom sezone naročili paket, ki je sedaj v dostavi. Tadej Oblak se je spraševal, kaj se dogaja, Ian Polak Rožac pa je bil v skrbeh: "Ne vem, če me je bilo že kdaj bolj strah izziva, kot me je jutrišnjega." Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste dobili pošiljko od nekje daleč." Mojmir Šiftar: "Samo za vas." Luka: "Naježil sem se."

Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste dobili pošiljko od nekje daleč." FOTO: POP TV

Sedmerico tekmovalcev bo v kuhinji pričakala ogromna pošiljka, ob pogledu nanjo pa se bo porajalo nešteto vprašanj. Dejstvo je, da prinaša enega največjih izzivov te sezone. V njem se bo namreč skrivala veličastna slaščičarska mojstrovina, s katero se še niso srečali, kaj šele, da bi jo poustvarili. Ko jo bodo tekmovalci zagledali, bodo osupnili.