Tekmovalci bodo sedli v šolske klopi, čaka jih nenapovedan test

Po prvem skupinskem izzivu so si varnost prikuhali člani rdeče skupine, to so Matic Maček, Pia Pajnič, Dan Prohart, Tamara Erlah, Erika Črnigoj, Mihaela Koplova, Barbara Poljanec in Anamarija Truden. Sodnike so navdušili z izvrstno joto in ajdovimi krapi, in kot je povedal Karim Merdjadi, so izziv odpravili z odliko. Članom modre skupine pa je ob tem razkril: "Vaše znanje pa bo še na preizkušnji."