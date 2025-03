Tekmovalci navdušeni nad prvim MasterClassom sezone

Sodniki Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Mojmir Šiftar so na prvem MasterClassu sezone tekmovalce popeljali v gostilno, bistro in restavracijo. Sodniki med pripravo treh različnih jedi niso skoparili z nasveti, tekmovalci pa so bili navdušeni med demonstracijo in degustacijo.

OGLAS

Sodniki so tekmovalcem izrazili dobrodošlico na prvem MasterClassu sezone. Karim Merdjadi: "Z vami bomo delili trike in skrivnosti, ki smo jih sami odkrivali leta in leta." Mojmir Šifar: "Naučili vas bomo, kako obvladati osnove in na njih graditi." Luka Jezeršek: "Z vsako lekcijo, ki jo boste odnesli iz MasterClassov, boste za štedilnik stopili bolj samozavestni. Najprej bomo razčistili, v čem je razlika med gostilno, bistrojem in restavracijo." Na treh mizah so razkrili tri jedi, ki so bile pripravljene iz povsem enakih, osnovnih sestavin.

Luka je tekmovalce popeljal v gostilno, kjer se gost takoj počuti kot doma, in ki ni prostor za eksperimente. Sodnik je predstavil recept za pražen krompir, ki ga ima najraje in ki ga pripravljajo v gostinstvu Jezeršek. Erika Črnigoj in Matic Maček sta imela učno lekcijo razkosanja piščanca, le da po drugačni metodi. Tekmovalec je nato pripravil piščančjo osnovo, nakar je Tamara Erlah poskrbela za panado, Martina Trgovec pa je narezala zelenjavo, kar je bil zanjo prav tako popravni izpit. Anamarija Truden in Miša Koplova sta pripravili krompir, ki ga je njuna skupina postregla surovega. Barbari Poljanec je sodnik priskočil na pomoč pri izdelavi rožice iz korenja, demonstracijo pa so zaključili z degustiranjem okusne domače jedi. Karim je tekmovalce popeljal v bistro, kamor se gostje odpravijo na hitro kosilo ali večerjo. Meni je krajši in se ves čas spreminja, jedi pa presenetijo z okusi, ki so nadgradnja osnovnih. Sodnik je povedal, da z ženo rada zahajata v bistroje, ker tam vlada sproščeno vzdušje. Pri pripravi piščanca v tehniki 'sous vide' sta mu pomagala Dan Prohart in Pia Pajnič. Kaja Naveršnik je pomagala pri pripravi omake, Jure Kirbiš pa se je na željo sodnika lotil pire krompirja. Barbara Ribič je popekla bedri, nakar je Karim sestavil krožnik, ki so ga tekmovalci po okušanju opisali kot vrhunskega in popolnega.

Bistrojski krožnik Karima Merdjadija FOTO: POP TV icon-expand

Mojmir je tekmovalce povabil v restavracijo, kjer vlada elegantno vzdušje, natakarji pa se posvetijo vsakemu gostu posebej. Skupaj z vrhunsko hrano, kompleksnimi jedmi, ki presenečajo, je obisk restavracije za gosta pravo doživetje. Mojmir: "Pokazal vam bom, za kaj sem garal zadnjih 15 let." Pripravil je rahlo dimljen piščančji galantin z zelišči, ovit v korenje, kremo praženega korenja z rožmarinom, okisanim korenjem in perjem korenja, reducirano piščančjo omako s peno korenja in prahom ožganega korenja ter pommes souffle, polnjen z emulzijo bučnega olja. Sodnik je ob tem razkril, da se je že kot zelo mlad odločil za kuharski poklic, predvsem zaradi ustvarjanja. Uresničil je prvi cilj, ko je napisal kuharsko knjigo kot chef v restavraciji, njegov neizpolnjen cilj pa ostaja Michelinova zvezdica. Pojasnil je še, da so krožniki v restavraciji dražji, saj so vsi detajli premišljeni in dodelani, kar občutno podaljša čas priprave. Vsi tekmovalci so si želeli jedi tudi poskusiti, Mojmir je povabil Mišo in jo navdušil.

Mojmir Šiftar med serviranjem restavracijske jedi. FOTO: POP TV icon-expand