Tekmovalci niso verjeli v Danielo, na koncu je slavila zmago

Daniela je razočarana, a ne izgubi optimizma

Sodniki so za nov izziv tekmovalce razdelili na tri skupine. Za vodjo modrih so določili Anno Masieievsko, za vodjo rdečih Jureta Brumna, za vodjo rumenih pa Danielo Perdih. Vsak je povedal, kakšne izkušnje ima z izbrano sestavino, kozicami, ter vodenjem. Ostali tekmovalci so se na podlagi tega odločili, komu izmed njih se bodo pridružili. Juretova skupina se je oblikovala prva, mesta so zapolnili Klemen Rutar, Gregor Spudič, Tanja Rajar in Dominik Gajšek. Anno so drug za drugim izbrali Gulnaz Ulibaeva, Tadej Oblak, Ajda Osta in Ian Polak Rožac. V Danielini skupini so tako pristali Tilen Zonta, Karin Podboršek in Tjaša Kušter. Rumeni so imeli par rok manj, a je bila vodja optimistična: "Mogoče bo pa to prednost."

Maraton jedi iz kozic

Skupine so pripravljale kar pet svetovno znanih klasik. Prvi je bil rakov koktajl, druga španske kozice s česnom, nato pečen riž s kozicami, ceviche kozic in gyoza cmočki s kozicami. Za kuhanje so imeli na voljo 80 minut. Vsak član skupine je bil odgovoren za pripravo vsaj ene jedi, kar je veljalo tudi za vodjo. Izbrati so morali tudi člana, ki je moral očistiti kozice za vseh pet jedi, šele takrat je lahko priskočil na pomoč pri pomožnih delih, ni pa smel kuhati namesto ostalih članov. Za to mesto so se javili Tjaša, Klemen in Ian.

Slabe novice

Sodniki so vodje sredi kuhanja obvestili, naj pozorno spremljajo delo vseh svojih članov. Luka Jezeršek: "Kajti vodja zmagovalne skupine bo moral na koncu izbrati najšibkejšega v svoji skupini." Daniela tega ni zaupala svojim članom, saj jih ni hotela vznemirjati. Juretu ni bilo prijetno, Anni pa je šlo na jok. Skupine so morale pohiteti, da so vse jedi dokončale do izteka časa.

Prijetna in manj prijetna presenečenja

Tilen je ceviche pripravljal prvič, a je sodnike osupnil s svojim receptom. Luka: "Joj, kako to diši." Mojmir Šiftar je jed opisal kot popolno, teksture pa brutalne. Obetal je tudi Tadejev ceviche, a kozice niso bile dobro očiščene. Ian je priznal, da je bil zanj to najtežji trenutek v tekmovanju. Napaka ga je povsem potrla in hudo mu je bilo za Tadeja. Karim Merdjadi: "Škoda, škoda, škoda." Dominikova jed je bila sveža in prijetnih okusov, ni pa bila dovolj pikantna. Mojmir je pogrešal tudi več kisline.

Ceviche s kozicami Tilna Zonte je rumenim prinesel prvo točko. FOTO: POP TV

Sledil je pečen riž s kozicami, ki ga nobena skupina ni pripravljala pravilno. Morali bi ga namreč v voku. Karin je dobro pripravila riž, a jed ni navdušila z okusi. Annin pečen riž je bil okusen, rakci pravilno pečeni, a Karim ni mogel mimo nepravilnega postopka priprave. Gregorjev pečen riž sodnikov ni navdušil, saj ga je predolgo termično obdeloval. Gyoza cmočki rdeče skupine, ki jih je pripravila Tanja, so bili prijetnega okusa. Mojmir bi si želel, da bi jih lepše pripravila, a bi jih z veseljem pojedel še več. Gulnazini cmočki so bili popolni, a je Luka imel težavo z omako, ki je imela preveč intenziven okus po česnu in premalo kisline. Mojmir je pohvalil omako rumene skupine, žal pa je Karin kozice preveč zmlela in je bil nadev podoben pašteti. Karimu in Luki se je omaka zdela preveč pekoča. Karim: "Je pa to idealna jed za zimo, ker ko to poješ, dolgih gat ne potrebuješ, ker ti je tako vroče." Kozice v česnu modre skupine so bile izredno okusne, bile so kremne in sočne. Juretova jed je bila dobra, a je tekmovalec naredil napako z dodatkom paradižnika. Mojmir: "Na današnjem izzivu smo iskali drugačno jed. Škoda." Zelo dobra je bila tudi Tilnova jed, a jo je z mehiškimi začimbami oddaljil od zahtevanega.

Prav Daniela je pripravila koktajl, ki je odločal o zmagi njene skupine. FOTO: POP TV

Slabo očiščene kozice so sodniki nato našli v rakovem koktajlu rdeče skupine. Težava je bila tudi v tem, da Dominik ni pripravil omake. Karim je jed opisal kot solato v kozarcu s kozicami. Tudi za Ajdin koktajl bi Karim potreboval žlico, je pa bila jed zelo okusna. Mojmir je bil navdušen nad bogato in osvežujočo omako. Daniela je navdušila s pikantnostjo koktajla in teksturami, kozice je lepo osoparila. Mojmir: "Zelo dober rakov koktajl." Luka je bil navdušen nad mehkimi, nežnimi in maslenimi kozicami ter žametno omako: "Srečen sem."

Aplavz za tekmovalce in Danielo

Mojmir je pred razglasitvijo povedal: "Danes smo mi trije tako zelo dobro jedli, da vam moramo samo zaploskati." Rumena skupina je dobila točko za ceviche, rdeča za gyoze, modra za kozice s česnom. Sodniki niso bili zadovoljni z nobenim od treh pečenih rižev, zato je o zmagovalcu odločil koktajl. Slednjega je najbolje pripravila rumena skupina, ki je presenetljivo postala zmagovalka izziva.

Karin ostane pod balkonom