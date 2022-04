Tekmovalci niso verjeli vanjo, a si je na koncu priborila zmago

Fabijanu Wakounigu in Maši Cimermančič so sodniki dodelili vlogi vodij skupin, a so se slednji želeli pridružiti samo trije tekmovalci. Po kar treh krogih kuhanja se je na balkon povzpela prav ona, a žal samo z dvema članoma skupine.

Fabijan in Maša sta v MasterChef kuhinjo vstopila v predpasnikih vodij skupin. Vlogi so jima sodniki dodelili že v prejšnji oddaji, takoj zatem ko sta dobila drugo priložnost in se po izločitvenem testu ni poslovil nihče izmed njiju. Fabijan je povedal, da se je zelo bal izločitve in je zelo vesel, ker je ostal. Maša se je želela še bolj dokazati sebi, predvsem pa sodnikom, in se jim obenem zahvaliti.

icon-expand Fabijan je bil umirjeno vesel, ker je nadaljeval tekmovanje. FOTO: POP TV

Maša je kot svojo prednost izpostavila slaščičarsko znanje, Fabijan pa mirnost. Tekmovalci so se na podlagi njunih odgovorov odločili, komu bi se radi pridružili. Mašo so izbrali samo Luka, Daša in Evita, vsi ostali so se odločili za Fabijana. Maša je to pričakovala, sklepela je, da je težava v njeni čustvenosti: “Da malo prevečkrat delam s srcem, ne z glavo. Se bom potrudila, da bom dala čustva na stran in da bo moja ekipa tam gor.” A je lahko izbrala dva tekmovalca, da sta bili skupini uravnoteženi.

icon-expand Maši so se pridružili samo Luka, Daša in Evita. FOTO: POP TV

Vodji sta nato morala izbrati dva člana, s katerima sta kuhala. Fabijan se je odločil za Jureta in Zalo, Maša za Evito in Luko. Ostali niso sodelovali pri kuhanju. Bine Volčič: “Še vedno pa lahko doprinesete k zmagi.” Naznanil je še, da bo tokratno kuhanje dalo odgovor na vprašanje, katera hrana je boljša, kupljena ali domača. Sodniki so v trgovini kupili tri različne jedi, ki sta jih morali skupini pripraviti sami in ju seveda izboljšati.

icon-expand Sodniki so malo nakupovali. FOTO: POP TV

V prvem krogu so morali pripraviti slovensko klasiko, joto. Maši se naloga ni zdela težka, saj je jed pripravljala že večkrat. Tudi Luka in Evita sta bila zelo suverena, slednja je denimo tri leta delala v planinskem domu, kjer je, kot je povedala, pojedla veliko jote. Modrih te informacije niso zmedle, Jure pa je priznal, da jota ni njegova najljubša jed. Fabijan jo je kuhal prvič v življenju, na srečo pa je Zala bila toliko bolj izkušena in samozavestna, v rokavu je imela tudi nekaj trikov. Spomnila se je na svojo staro mamo, ki je odlična kuharica, in Bine je ocenil, da je uspeh modrih odvisen od nje.

icon-expand Uspeh modrih je bil v prvem krogu odvisen od Zale. FOTO: POP TV

O jedeh skupin so soodločali tekmovalci, ki niso kuhali, in tudi vedeli niso, kakšna je pravzaprav naloga. Maša je na okušanje povabila Dašo, Fabijan je izbral Anito. Tekmovalki sta poskusili obe jedi, kupljeno in pravkar pripravljeno. Anita je izbrala jed svoje skupine, Daša prav tako. A so tudi sodniki poskusili obe jedi in pri obeh opozorili na pomanjkljivosti. Povedali so, da se bodo težko odločili za zmagovalno jed.

icon-expand Daša in Anita na okušanju. FOTO: POP TV

V drugem krogu sta skupini morali pripraviti krompirjeve njoke, popečene na maslu. Evita jih je pripravljala že večkrat, a je čutila težo pričakovanj. Modri so pripravljali dve vrsti njokov, ene s skuto, da bodo bolj rahli. Mašina skupina je imela težave, saj so krompir narezali na prevelike kose, s čimer se je podaljšal čas kuhanja. A tudi modro skupino je začel priganjati čas, zato so sredi kuhanja opustili idejo o skutinih njokih. Evita je šele ugnetla testo, ko je rdeča skupina njoke že rezala, zato jih rdeči na koncu niso dobro popekli. Maša je ugotavljala, da je preveč zaupala sotekmovalcem in da bi morala bolj glasno podati navodila.

icon-expand Rdeči so pozno ugnetli testo. FOTO: POP TV

Jed Mašine skupine je bila na okušanju slabša od kupljene, a tudi Miro je izbral kupljene njoke. Skupini sta zato upali, da jim bodo vsaj sodniki namenili dve točki. Fabijanova skupina je pripravila premajhno porcijo, obe skupini pa sta razočarali, saj kuharji niso poskrbeli za nadgradnjo ne pri strukturi, ne pri okusu. Luka se ni čudil, da sta člana obeh skupin izbrala kupljene njoke.

icon-expand Ko član skupine ne izbere tvoje jedi. FOTO: POP TV

V zadnjem krogu sta skupini morali pripraviti tiramisu. Maša je bila samozavestna: “Jaz mislim, da naredim najboljši tiramisu na svetu, in komaj čakam, da ga poskusijo tudi sodniki.” Želela je, da člana njene skupine tokrat sledita njenim navodilom. Upoštevala je tudi Binetov namig, da naj kava pride do izraza. Fabijanova skupina še ni pripravljala tiramisuja z jajci. Bine jih je opozoril, da jih je pri prejšnjem kuhanju pokopalo prav eksperimentiranje. Zala je proti koncu začela priganjati sotekmovalca in se postavljati v ospredje, kar Fabijanu ni bilo všeč. A je bila tekmovalka prepričana, da sta bila z Juretom preveč počasna. Rdeči so bili bolj umirjeni in so na koncu še pospravili kuharsko postajo. Maša je bila prepričana, da bodo zmagali.

icon-expand Napetost v modri skupini. FOTO: POP TV

Marko in Petra sta takoj opazila razliko v izgledu kupljenega in domačega tiramisuja. Petra je prav suvereno naprej potisnila sladico svoje skupine, saj je bila bolj sočna in okus po kavi bolj izrazit. Marko pa je žal v domačem tiramisuju našel košček plastike, zaradi česar se je odločil za kupljenega. Bil je iskren: “Jaz si ne smem dovoliti napak niti pri svojem poklicu in tu notri je bila neka plastika in žal mi je.” Zala se je hotela pogrezniti v zemljo, prav njej se je namreč odlomil košček plastične žlice. Fabijan: “Ravno zaradi takih stvari poskusim umirjeno delati.”

icon-expand Marko najde košček plastične žlice. FOTO: POP TV

Sodniki so na koncu podali svoje mnenje o obeh sladicah. Bine je povedal, da sta oba tiramisuja vsekakor boljša od kupljenega, a se je v sladici modrih znašla kavna usedlina, v sladici rdečih pa je bil sneg preveč penast in rahel, zaradi česar maskarpone ni prišel dovolj do izraza. Karim je napovedal, da bodo o zmagovalni sladici odločali detajli.

icon-expand Maša med čakanjem na končni rezultat. FOTO: POP TV

Tekmovalci, ki niso kuhali, so končno izvedeli, kaj so sploh počeli. Anita in Daša sta izvedeli, da sta svojima skupinama priborili po eno točko. V drugem krogu zaradi ponesrečenih njokov nobena skupina ni dobila nove točke. Rdeči so nato dobili še Petrino točko in so povedli. Sodniki so na koncu podelili svoje točke, modra skupina je dobila dve točki za tiramisu. Rdeča skupina pa je dobila dve točki za njoke in nato še dve točki za joto. S tem so rdeči slavili zmago, a na balkon niso šli tekmovalci, ki niso kuhali. Zatorej bodo jutri varni samo Maša, Evita in Luka.

