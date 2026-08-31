Tekmovalci nove sezone MasterChefa prvo oddajo spremljali v družbi sodnikov

Na trnih so bili tudi nocoj, ko so si tekmovalci skupaj s sodniki ogledali prvo oddajo. Pred začetkom ogleda pa je z njimi poklepetala naša novinarka Tjaša, ki je preverila, kdo je pred začetkom predvajanja nove sezone izjemno priljubljenega kuharskega tekmovanja v večjem pričakovanju, tekmovalci ali sodniki? Preverite v zgornjem videoposnetku.