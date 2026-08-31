Na trnih so bili tudi nocoj, ko so si tekmovalci skupaj s sodniki ogledali prvo oddajo. Pred začetkom ogleda pa je z njimi poklepetala naša novinarka Tjaša, ki je preverila, kdo je pred začetkom predvajanja nove sezone izjemno priljubljenega kuharskega tekmovanja v večjem pričakovanju, tekmovalci ali sodniki? Preverite v zgornjem videoposnetku.
MasterChef Slovenija
Tekmovalci nove sezone MasterChefa prvo oddajo spremljali v družbi sodnikov
Nocoj se je začela 12. sezona priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija. Odprlo jo je osem kuharjev, ki so se že kar na začetku med seboj udarili za prva mesta na balkonu. Že v samem začetku je tako šlo na nož.
24ur.com Prijateljska tekma, ki to ni bila: začelo se je z ostrim startom, končalo s splošnim pretepom
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