Tekmovalci očarani nad kuhanjem dveh sodnikov: Poezija

Sodnika Luka Jezeršek in Karim Merdjadi bosta v nocojšnji oddaji MasterChef Slovenija demonstrirala pripravo treh krompirjevih jedi. Tekmovalci bodo več kot navdušeni. Sabina Jeršin: "Končno bom to doživela." Žiga Škvorc: "Zaradi tega se splača prijaviti v MasterChefa." Saša Košuta bo občudoval Lukovo eleganco in umirjenost, Aljoša Galun pa bo še posebej očaran: "Poezija."