Tekmovalci s predstavitvenimi jedmi že navdušili sodnike.

Tekmovalce nove sezone MasterChefa Slovenija so pričakali zmagovalci preteklih sezon ter sodnika Karim Merdjadi in Luka Jezeršek. Slednjima se je pridružil chef Mojmir Šiftar, trojico pa so po kuharskih dvobojih s predstavitvenimi jedmi navdušili Matej Muhvič, Andreja Špeh, Jure Pavlič in Domen Beribak.

Zmagovalci preteklih sezon in nova zasedba Luka Jezeršek in Karim Merdjadi sta tekmovalcem zaželela dobrodošlico v največjem kuharskem tekmovanju na svetu. Luka: "Vi ste izbranci jubilejne, 10. sezone slovenskega MasterChefa." Poleg dveh sodnikov so petnajsterico pričakali zmagovalci preteklih sezon. Vsakega izmed njih je do zmage, kot je povedal Karim, vodila pomembna lastnost. Darko Klemen je izpostavil borbenost, Bruno Šulman kreativnost, Anže Kuplenik fokus, Jaka Mankoč vztrajnost, Zala Pungeršič avtentičnost, Sašo Miljuševič umirjenost, Sara Rutar pa odločnost.

Mojmir Šiftar: To pot bomo prehodili skupaj Novi MasterChef Slovenije bo moral prepričati tudi novega sodnika, Mojmirja Šiftarja. V kuhinjo je vstopil pri 15-ih letih, uspešno je vodil štiri restavracije in osvajal največje nagrade mednarodnih kuharskih tekmovanjih. Mojmir: "Res sem vesel, da sem se vam pridružil na tej vaši poti. In ogromno mi pomeni, da bom zraven, ko bomo dobili novega MasterChefa. Pot do cilja ne bo lahka, ampak po tej poti ne boste korakali sami. Rad bi vam predal vso svoje znanje in to pot bomo prehodili skupaj." Kulinarična zgodba se je pričela s predstavitvenimi jedmi Tekmovalci bodo v novi sezoni pisali svojo kulinarično zgodbo in na prvi strani bo njihova predstavitev. Srca so začela hitreje utripati, ko so si nadeli predpasnike. Za prvi balkon sezone so se pomerili v dvobojih, prvi tekmovalni par sta sestavljala 27-letna Lidija Subašić iz Ljubljane in 22-letni Matej Muhvič iz Novega mesta. Lidija se je predstavila s tacosi, ki jo spominjajo na njena potovanja, poleg tega z njimi rada razveseljuje svoje goste. Matej se je odločil za piščančji stir-fry' vok, ki je njegova hrana za tolažbo in s katero so bili doslej zadovoljni vsi njegovi gostje. Tekmovalca sta imela na voljo za kuhanje 40 minut. Lidija je kuhala z nasmeškom in polna energije, njena ljubezen do kuhanja je bila več kot očitna. Matej je kuhal suvereno, saj je jed pripravljal že neštetokrat. Med serviranjem sta bila maksimalno osredotočena, kar je veliko obetalo.

Matej prvi na balkonu Mojmir sodniškima kolegoma, ko je poskusil Lidijino jed: "Jaz za vaju ne vem, ampak mene je to peljalo po celem svetu." Luka je v jedi začutil energijo tekmovalke, Karim pa je pohvalil sveže okuse in postavitev na krožniku. Mojmir je o Matejevem krožniku povedal: "To je vok, ki bi ga moral jesti vsak študent v svojih študentskih časih." Karim je pohvalil svežino, karakternost in okuse, Luka pa je Mateju čestital za njegovo prvo jed, s katero se je kot prvi tekmovalec uspel povzpeti na balkon.

Andreja do balkona s sladko simfonijo okusov Naslednji sta se pomerili 29-letna Andreja Špeh iz Loške doline in 28-letna Julija Bukvič iz Maribora. Prva je po izobrazbi psihologinja in mlada raziskovalka na Nevrološki kliniki, druga pa je socialna delavka, ki je zaposlena kot osebna asistentka, ob delu pa izvaja delavnice na temo drog, socialnih veščin in duševnega zdravja za mlade. V prihodnosti bi si želela izvajati tudi delavnice, povezane s kulinariko. Tekmovalka, ki kuhanje dojema kot sproščujočo terapijo, se je predstavila z ocvrtim piščancem in grahovim pirejem. Andreja se je odločila za hruško, poširano v rdečem vinu, vinsko omako in vanilijev sladoled. Mojmir si je vzel čas za pokušanje Andrejine sladice, v katerih so se lepo čutile vse začimbe. Navdušen je bil nad hrustljavim elementom, želel bi si samo, da bi Andreja redukcijo uporabila kot preliv. Luka je pohvalil izbiro refoška, Karim pa je tekmovalki čestital za simfonijo okusov. Julija je iz strahu, da bo premalo pečen, piščanca na koncu spekla malce preveč. A sodniki so se strinjali, da bi jed kadarkoli z veseljem pojedli doma. Piščanec je bil lepo hrustljav, Karimu pa je ob njenem pireju zaigralo srce. Sodniki so mesto na balkonu namenili Andreji.

Jure presenečen do tretjega mesta na balkonu 34-letni Jure Pavlič iz Kamnika je digitalni ustvarjalec, ki najraje kuha za svoje najdražje. 35-letna Dana Ilić iz Ljubljane je skrbnica poslovnih strank na zavarovalnici, ki je med pripravljanjem malic za v službo ugotovila, da zelo rada kuha. Sestavljala sta naslednji tekmovalni par in Dana se je predstavila s tofu burgerjem. Jure, ki je sicer mojster pic, je sodnike želel pozdraviti s tatarskim biftkom. Jure na koncu ni bil zadovoljen, saj zaradi pritiska in časovne omejitve ni bil sproščen. Toda Karim je pohvalil teksturo biftka, pogrešal je le malce več karakterja. Mojmir je bil navdušen nad razmerjem kruha in biftka, le koprc ni bil primeren za dekoracijo. Luka je povedal, da bi moral tekmovalec izpiliti le nekaj detajlov, ter mu položil na srce, naj se sprosti. Dana je po Karimovi oceni poskrbela za lep preplet okusov, v burgerju pa je pogrešal sočnost. Luka je imel visoka pričakovanja, a je bil na koncu razočaran. Z Mojmirjem sta se strinjala, da je bila težava v razmerju komponent, pohvalila pa sta Danino idejo. Balkon si je tako uspel prikuhati Jure.