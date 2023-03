Tekmovalci s prvimi specialitetami navdušili sodnike, Karim prosil za recept

Med prvim kuhanjem je sodnike navdušilo pet tekmovalcev, ki so si z odličnimi predstavitvenimi jedmi prikuhali varnost. Pohval so bili deležni tudi tekmovalci, ki so ostali pod balkonom. Karim Merdjadi je Zalo Pungeršič celo prosil za recept, tekmovalka pa upa, da bo nocoj spal doma.

Kuhanje v parih za prvi balkon Šestnajst tekmovalcev devete sezone MasterChefa Slovenija je prvič stopilo pred znano trojico sodnikov, Karima Merdjadija, Luko Jezerška in Bineta Volčiča. Za prvi izziv so jih razdelili v dvojice, zmagovalcem bitk v parih pa se je že nasmihal prvi balkon. Bine: "Pripravljali boste jedi, ki vas dobro predstavljajo. Videti hočemo krožnike, ki ste jih pripravili že tolikokrat, da bi jih lahko skuhali ob treh zjutraj z zavezanimi očmi." Za kuhanje je vsak par imel na voljo 40 minut.

icon-expand Sodniki so bili v prvi oddaji postavljeni pred težke odločitve. FOTO: POP TV

Barbara in Sabina enako navdušili sodnike Prvi sta se pomerili Barbara Nonis iz Šempetra pri Gorici in Sabina Jeršin iz Trebnjega. Slednja se je odločila za cvetačne njoke z lososom, najljubšo jed njenega sina, ki je alergičen na jajca, sojo, arašide in lešnike. Zaradi sina je začela raziskovati nove recepte in eksperimentirati v kuhinji, na nov jedilnik pa se je navadila vsa družina. Barbara Nonis se je odločila navdušiti s testeninami s škampi, ki jih imajo zelo radi tudi njeni trije otroci.

Obe tekmovalki sta zaključili pred iztekom časa, sodniki pa so najprej poskusili Sabinin krožnik. Bine: "Če vse stvari doma tako dobro skuhaš, potem morajo res uživati tvoji domači." Dodal je še, da se na krožniku lepo odražata njena ljubezen in pozitivna energija. Sabina je bila ganjena: "Ko tri leta sanjaš o tem, da bodo taki strokovnjaki probali vsaj eno tvojo jed, je to nepopisno." Tudi Luka je bil navdušen nad njenimi njoki in lososom, nič manj pa tudi nad testeninami, omako, škampi, ki jih je pripravila Barbara Nonis. Bine ga je opisal: "Zelo lep, eleganten morski krožnik." Sodniki so zato imeli težko odločitev, iz sladke zagate pa so se rešili tako, da so na balkon poslali obe tekmovalki.

icon-expand Sabina in Barbara skupaj tudi na balkonu. FOTO: POP TV

Obetavna Žiga in Lucijan, tokrat je slavil slednji V prvem moškem dvoboju sta se pomerila Lucijan Lipovšek iz Radeč in Žiga Škvorc iz Ljubljane. Lucijan se je odločil pripraviti goveji ragu, a se je bal, da mu v tako kratkem času ne bo uspelo. Ragu je nameraval postreči z rezanci po receptu svoje babice, ki je ni želel razočarati. Žiga je pripravljal bovlo s piščancem, a so sodniki tudi njegovo jed ocenili kot kompleksno in enako zahtevno. Trojica je bila v nadaljevanju navdušena nad kuharsko predstavo obeh tekmovalcev. Bine Volčič: "Izgleda, da sta se fanta zares pripravljala na to tekmovanje in da MasterChefa nista vzela z levo roko. Nista prišla po pet minut slave, ampak zato ker res rada kuhata."

Žal je imel Žiga tik pred iztekom časa težave s termično obdelavo mesa in jajc. Ker mu ni uspelo servirati ključnih komponent, je bila obetavna jed presuha. Lucijanova jed je bila Karimu zelo okusna in tudi Bine je ocenil, da ima tekmovalec velik potencial. Prav njega so določili za zmagovalca dvoboja.

icon-expand Zmago v drugem dvoboju si je prikuhal Lucijan. FOTO: POP TV

Anja zablesti, Nik športno nad 'poraz' Anja Fir iz Črnomlja je dala odpoved in prišla v MasterChef kuhinjo z željo, da bi se ji s tem odprla vrata v svet profesionalne kulinarike. Za prvi izziv se je odločila pripraviti testenine carbonara, njen nasprotnik Nik Marolt iz Ljubljane pa se je odločil za tortiljin zvitek. Nad jedjo je navdušen, saj lahko v njej uporabi vse, kar mu ostaja v hladilniku. Anja mu je na koncu predlagala, kako naj jed servira, da bo tudi izgled izvrsten. Sama je medtem zaključevala jed.

icon-expand Anja Fir in Nik Marolt. FOTO: POP TV

Nikov tortiljin zvitek je bil Karimu zelo okusen, Bine je pohvalil tekmovalčev občutek za dodajanje svežih zelišč. Anjine testenine carbonara pa so si v Binetovih očeh prislužile vse kljukice. Sodniki so se odločili, da si balkon zasluži ona, a je Bine znova pohvalil zelo okusno Nikovo jed. Tekmovalec ni bil pretirano razočaran, veselil se je nove priložnosti za kuhanje: "Konec koncev, kdor ne zna izgubiti, si tudi zmagati ne zasluži."

icon-expand FOTO: POP TV icon-chevron-left icon-chevron-right

Zala presrečna do prve zmage Najmlajša tekmovalka, 21-letna Brina Robinik Kobal iz Ljubljane je za prvi izziv v kuhinji, v kateri si je neizmerno želela kuhati že več let, izbrala zelenjavno enoločnico. Zala Pungeršič iz Šmarjeških Toplic pa kumare v rdeči omaki s pire krompirjem, kar je njena najljubša jed. Svojo odločitev je za nekaj trenutkov obžalovala, potem ko je Luka Jezeršek razkril, da ne mara kumar. A je suvereno zagovarjala svojo odločitev, kajti gre za recept, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Med kuhanjem je imela v mislih svojo staro mamo, ki jo je izgubila le mesec dni pred začetkom snemanja.

Luka je bil, ko je poskusil Zaline kumare v omaki, presenečen: "Ne morem verjeti. To mi je zares všeč." Karim pa je tekmovalko prosil za recept, da ga bo dal svoji ženi, ki prav tako pripravlja kumare v omaki, a jih Karim doma ne je. Zali je šlo na smeh: "To so ljudje ki pripravljajo vrhunske jedi, ki imajo ideje, imajo okuse in potem pohvalijo kumare v omaki." A so imeli sodniki znova veliko težavo, saj je Brina pripravila tako polno in okusno enoločnico, da si je na koncu z njo vsa presrečna prislužila mesto na balonu.

icon-expand Brina je bila silno ganjena. FOTO: POP TV