Tekmovalci se bodo soočili s strahom in trepetom med sestavinami

Deseterica tekmovalcev bo ob vstopu v kuhinjo zaslišala glasove tekmovalcev preteklih sezon, ki so se soočili z eno najbolj zloglasnih sestavin v MasterChef kuhinji, a jim je pri tem spodletelo. Gregor Spudič : " Najprej sem pomislil, da sem na neki psihiatriji, da se mi že meša. " A si bo oddahnil, ko bo zagledal ekran: " Vem, da nisem nor. Po drugi strani pa sem malo zaskrbljen, ker ne vem, kaj me čaka. "

Zloglasna sestavina, ki je številnim tekmovalcem pognala strah v kosti, je piščanec. Kuharji si bodo morali najprej izboriti kos, s katerim bodo sploh želeli kuhati. Največji strah še vedno ostaja surovo meso in te napake sodniki ne odpuščajo. Napetost bo velika, saj se bo tisti, ki se bo na izločitvenem testu odrezal najslabše, poslovil od pokala in denarne nagrade. Kdo bo to?

Ne zamudite nocoj ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.