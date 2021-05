Tekmovalci so izgubili mamo, a Irena je odšla s srečo v srcu

Kimi Zupančič je že na individualnem testu dokazala, da si zasluži mesto na balkonu. Ostale tekmovalke pa so tokrat izkusile izločitveni test brez pravil, na katerem se je najslabše odrezala "MasterChef mama", Irena Kos Mlakar.

Za nadaljnji obstanek v MasterChefu Slovenija so se borile štiri tekmovalke. Karim Merdjadi je za individualni izziv pripravil posebno sladico, ki je bila dekonstrukcija prekmurske gibanice. Karim je pojasnil, kaj pomeni dekonstrukcija jedi: “Znano jed 'razbijemo' na posamezne sestavine in se je lotimo drugače.” Jed, ki so jo morale dekonstruirati tekmovalke, je bil ričet.

icon-expand Za obstanek so se borile Maša, Natalija, Irena in Kimi. FOTO: POP TV

Natalija je bila sprva izgubljena, poleg tega jo je Karim opozoril, da je njena ideja preveč enostavna. Kimi še ni pripravljala takšne jedi, a je Karima navdušila s svojimi idejami. Irena je Luko Jezerška navdušila z idejo o peteršiljevem želeju, kar ji je vlilo samozavest, Maši pa je sodnik povedal, da bo morala svojo idejo povsem spremeniti, če bo želela priti na balkon. Luka je nato opozoril Natalijo, da od nje pričakuje več različnih tehnik. Tudi Maša se ni mogla spomniti, katere tehnike bi še lahko uporabila. Zato je šla v trgovino in tekmovalce na balkonu vprašala za nasvet, to pa je zmotilo Kimi. Sodnika sta ocenila, da Maši in Nataliji kaže slabše.

icon-expand Tekmovalci so pomagali Maši, kar se Kimi ni zdelo prav. FOTO: POP TV

Na okušanju je Natalija je povedala, da fižola ni dodala, ker ga ne mara in ga doma sploh ne uporablja. Luka ji je povedal, da ji dekonstrukcija ni uspela, Natalija pa mu je bila hvaležna, ker ji je razložil, kje ga je polomila. Tudi Maša ni prepričala sodnikov. Luka ni bil zadovoljen z njenim krožnikom, Karim pa jo je opozoril na preveč kisline zaradi paradižnika. Irena je pripravila pretežko in preveč intenzivno jed, so pa bile posamezne komponente okusne. Kimi je navdušila s premišljenimi tehnikami in premišljeno kompozicijo. Pripravila je najboljšo dekonstrukcijo ričeta, zato je lahko odhitela na balkon.

icon-expand Kimijina izvrstna dekonstrukcija ričeta. FOTO: POP TV

Maša, Natalija in Irena so morale na prav poseben izločitveni test. Luka: “Edino pravilo je, da pravil ni.” Sodnika sta namreč odpravila vse, tudi najosnovnejše zahteve. Skuhale so lahko, kar so želele, in tudi časovne omejitve ni bilo. Maši se je vse skupaj zdelo sumljivo, a je Karim obljubil: “Nobenega ‘ampak’ ni. Častna masterchefovska.” Dodal je: “To je idealna naloga, da pokažete vse, kar znate.” Adam je ugotavljal, da je to lahko dvorezen meč. In res so bile tekmovalke sprva izgubljene. Nato pa so se spomnile na jedi, ki jih doma najraje pripravljajo. Irena se je odločila za ribo, Maša pa za svinjska lička. Natalija je pripravljala jagnječje zarebrnice s številnimi komponentami, zaradi česar je Karima zaskrbelo.

icon-expand MasterChef ura tokrat ni imela besede. FOTO: POP TV

Tekmovalke so zaključile skoraj istočasno. Maša je bila prepričana v okuse svoje jedi, enako je menil tudi Luka, ki pa bi si želel, da bi glavno jed združila s solato. Luka je nato svoje mesto zamenjal z Ireninim, kajti želel je, da bi komentirala postavitev lastne jedi. Ireni je bil krožnik všeč, Luku pa se je zdelo, kot da je jed serviral otrok. Povedal je še, da je na krožniku preveč težav, njena omaka je bila zanj neokusna, Karim je izpostavil še ocvrtke, v katerih se ni čutil kostanj.

icon-expand Irena med izločitvenim testom. FOTO: POP TV

Natalija je pripravila zelo lep krožnik, ki ga je posvetila svojemu očetu. Kot je povedala pred tem, je po 28-ih letih prejela njegovo sporočilo, v katerem je zapisal, da jo ima rad. Jagnječjo zarebrnico je pripravila po šolsko, Luka je bil hvaležen za odlično jed, Karim pa je dodal: “Mislim, da bi tvoj oče, če bi poskusil ta krožnik, kar cvetel od ponosa.” Tekmovalka se je lahko povzpela na balkon, Irena in Adam pa sta se pritoževala in nista verjela njeni zgodbici. Adam: “Znaš kuhati, ne potrebuješ tega.”

icon-expand Zelo lep in okusen Natalijin krožnik. FOTO: POP TV

Sodniki so na koncu odločali med Mašo in Ireno. Posloviti se je morala slednja, a je bila Maša tista, ki je jokala. Maša: “Meni to vse skupaj toliko pomeni, da res nočem, da se že konča.” Povedala je, da ji je hudo za Ireno, ki jim je bila kot mama in jo bodo zelo pogrešali. Irena je bila vesela zanjo, sodnikom pa je povedala: “Hvala vam za vse, kar ste dali. Enkrat v življenju se ti zgodi tak dogodek in srečna sem, da sem prišla do sem–kot en oboževalec s kavča. Da sem stopila s tega kavča, da sem prišla sem, da sem videla, da celo znam nekaj skuhati.” Dodala je, da bo kuhanje ostalo njen najljubši hobi in da bo vse pridobljeno znanje z veseljem uporabljala v domači kuhinji.

icon-expand Irena se je morala posloviti, jokala pa je Maša. FOTO: POP TV

