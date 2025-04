Tekmovalci so kuhali za Rebeko Dremelj, navdušila jo je skromna Barbara Poljanec

Tekmovalci sprva niso vedeli, da kuhajo za Rebeko Dremelj

Člani poražene rdeče skupine so se pomerili na individualnem izzivu. Karim Merdjadi : "Pred vami je izziv, s katerim se prej ali slej sreča vsak pravi kuhar." Luka Jezeršek : " Ko v restavracijo vstopi gost s svojim pričakovanji, to ni več kuhanje po navdihu, ampak kuhanje za gosta. " Mojmir Šiftar : " Kuhar mora gosta navdušiti, morda celo presenetiti. " Karim: " Če se gost ob zadnjem grižljaju še nasmehne, to pomeni, da vam je uspelo. " Luka: " In točno takšen bo vaš nocojšnji izziv. Kuhali boste za skrivnega gosta. "

Tekmovalci so morali ugotoviti, kaj gostjo navdušuje. Nekaj namigov so dobili po vprašanjih sodnikov, vsak tekmovalec pa je gostji zastavil svoje vprašanje in tako so izvedeli še, da ne mara preveč začinjene in pikantne hrane, da ima rada meso, tudi divjačino, pa tudi paradižnik in sladice.

Vsak tekmovalec je moral v 100 minutah pripraviti dva krožnika, enega za skrivno gostjo, enega za sodnike. Martina Trgovec je pripravljala sladico. Ob tem je dobila potrditev, da ima gostja rada jabolka. Miša Koplova se je odločila za visoko kulinariko, pripravljala je sladoled iz olivnega olja, račko in kipnik iz ajdove kaše. Miša: "Sem čakala, da se malo pokažem. Tako da danes dajem eno karto iz rokava." Izvedela je tudi, da gostja nima preveč rada intenzivnih omak.

Matic Maček se je odločil za goveji jezik, imel je povsem urejeno kuharsko postajo. Odločil se je, da gostji ne bo zastavil dodatnega vprašanja, saj bi ga to lahko spravilo v nepotrebne dvome. Pia Pajnič je pripravljala hobotnico. Od srca se ji je odvalila skala, ko je izvedela, da jo ima gostja rada. Slaščičarka Barbara Poljanec je pripravljala piščančjo rolado, kremno polento in omako. Ko je izvedela, da gostja ne mara polente, se je brez težav prilagodila. Jure Kirbiš je pripravljal kapelete, polnjene s piščancem, gobicami in skuto, gobovo omako in okisan por. Tudi on se ni odločil zastaviti dodatnega vprašanja, ker si ni želel presenečenj.

Sodniki so sredi kuhanja ustavili uro, da bi razkrili, za koga tekmovalci pravzaprav kuhajo. To je bila glasbenica Rebeka Dremelj, ki velja za ljubiteljico dobrih okusov. Gostja je povedala, da toliko kuharjev še ni kuhalo zanjo, kar si šteje v veliko čast.