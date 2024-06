Molekularna kuhinja in svinjina za sladico

Sodniki Mojmir Šiftar, Karim Merdjadi in Luka Jezeršek so na drugem MasterClassu sezone predstavili šest jedi. Z njimi so navdušili tekmovalce in dodatno obogatili njihovo zakladnico kulinaričnega znanja.

Skromna riba, a dve čudoviti jedi Tekmovalci so se lahko sprostili in uživali med drugim MasterClassom sezone. Mojmir Šiftar je za začetek predstavil dve jedi s sardelo. Prvi je bil sardelin tatar s sokom mlade čebule, zelene in kumare, z redkvico, mlado čebulo ter limoninim oljem s čilijem. Druga jed so bile nadevane in ocvrte sardele v panadi iz moke, panko drobtin in beljaka, nadev pa je bil iz feta sira, olja in limonine lupinice. Mojmir: "Jaz upam, da sem vas kaj navdušil s to skromno ribo, in da si boste sardele privoščili še kako drugače, kot samo iz konzerve."

Karim: Treba je imeti odprta obzorja Karim Merdjadi je pred svojo prezentacijo povedal, da obožuje različne okuse in v svoje jedi poskuša vkomponirati čim več različnih stilov. Karim: "In takšni kuhinji rečemo tudi eklektična kuhinja." Predstavil je jed, ki jo rad pripravlja doma in združuje tri svetove, Severno Afriko, Azijo in Evropo. Pripravil je piščanca, mariniranega v kisli smetani, jogurtu, garam masali in rdeči papriki, tzaziki ter kuskus z žafranom in zelenjavo. Karim: "Jaz upam, da ste spoznali, da se vam združevanja okusov ni treba bati. Treba je imeti odprta obzorja."

Hobotnica po Lukovo Luka Jezeršek se je odločil pripraviti jed s hobotnico, ki jo sam skuha v njenem lastnem soku z malenkostjo vina, česnom, koščkom čilija, češnjevim paradižnikom, olivami, kaprami, timijanom, rožmarinom in žajbljem. Hobotnico je popekel, iz tekočine pa pripravil omako. Poleg hobotnice je pripravil krutone iz francoske štruce ter solato. Luka je za konec povedal: "Jaz upam, da zdaj veste, kako se lotiti hobotnice in da vas ni več strah. Tako da v trgovini, ko jo zagledate, dajte jo povabiti v MasterChef kuhinjo."

Mojmir osupne z molekularno kuhinjo Mojmir je tekmovalcem nato pokazal osnove molekularne kuhinje, za katero je značilno spreminjanje agregatnih stanj živil. Pripravil je kompleksno ribjo ploščo z ostrigami, škampi, kapesantami, škarpeno, z želejem jurčkov in miso paste, rakitovcem z melono, pomarančno kremo, gelom iz manga in pasijonke, peno limete in peno gin tonica. Tekmovalci so bili navdušeni nad eksplozijami okusov in nad svežino jedi.

Svinjina za sladico Luka je za konec pripravil: "Nekaj, kar je za mene kot sladica, in to je svinjina." Maščobo je uporabil za samo peko, meso pa solil samo po preostanku maščobe, da se je ta med peko v pečici lažje stopila. Poleg kareja, ki ga je na koncu popekel v ponvi, je pripravil tri različne omake, prva je bila chimichurri omaka, druga sojina omaka s sezamovim oljem, ingverjem in wasabijem, tretja pa omaka iz paprike, čilija, kumine in kruha. Tekmovalci so bili navdušeni nad okusi, Klara pa je bila presenečena nad maščobo, ki jo doma zavrže. Luka: "Jaz upam, da smo pokopali nekaj stereotipov o svinjini." Prihodnjič bodo na vrsti tekmovalci. Ne zamudite nove oddaje MasterChefa Slovenija jutri ob 21.15 na POP TV.