Tekmovalci so sočustvovali z Alano, ko so se njene sanje v hipu razblinile

Z uspešnim združevanjem morskih sestavin in mesa so se med najboljših deset najprej uvrstili Bruno, Žiga in Natalija. Na izločitvenem testu so se končale sanje mlade Alane, ki so jo njeni sotekmovalci nadvse vzljubili.

Sodniki MasterChefa Slovenija so napovedali, da bodo v tokratni izločitveni oddaji tekmovalci morali stopiti iz cone udobja. Izziv je od njih zahteval uravnoteženo združitev morskih sestavin in mesa, torej morja in kopnega. Bine Volčič je za začetek demonstriral pripravo govejega fileja in kozic. Tekmovalci so bili nad jedjo navdušeni, Bruno jo je opisal z besedami: “Poezija na krožniku.” Nato so morali izbrati sestavine, ki so jih nameravali uporabiti, na voljo za pripravo jedi so imeli 45 minut. Bine je napovedal, da bo nekoga že med kuhanjem poslal na izločitveni test.

icon-expand Binetova poezija na krožniku FOTO: POP TV

Adam in Natalija sta pred MasterChef izzivom že združevala morske sestavine in meso. Natalijo je nad takšnimi jedmi navdušila pokojna prijateljica Nastja, ljubiteljica športa in motorjev. Obljubila je, da se bo potrudila tudi zanjo.

icon-expand Natalija je kuhala tudi za pokojno prijateljico Nastjo FOTO: POP TV

Bine ni imel dobrih občutkov glede kombinacije račjega fileja in kapesant, zato je Irena slednje zamenjala s škampi. Maša je nameravala pripraviti raviole s škampi in piščanca. Binetu se je zdela prestrašena, enako so sodniki menili za Alano. Dušan se je odločil, da bo združil telečja jetra in lignje. Adam je bil spet drzen, saj je nameravala v zelo kratkem času skuhati hobotnico, ki jo je želel združiti s polnjenim piščančjim bedrom. Žiga je pripravljal burger, v katerega je želel dati morsko spako in trgano svinjino, Bruno pa je pripravljal dve morski sestavini in fazana.

icon-expand Bine Žige po okušanju njegove omake ni želel poslati na izločitveni test FOTO: POP TV

Bine je nato naredil obhod, da bi preveril, kako gre tekmovalcem. Bil je navdušen nad Žigovo omako, zataknilo pa se je pri Ireni. Bine: “Nima smisla, da se mučiš, ker tole ne pelje nikamor.” Morala je zapustiti kuhinjo in se pripraviti na izločitveni test.

icon-expand Irena je morala še pred okušanjem na izločitveni test FOTO: POP TV

Po drugem obhodu so se sodniki odločili, da ne bodo okusili Adamove, Dušanove in Alanine jedi. Najbolj je obetala Brunova jed in res mu je uspelo doseči popolno harmonijo med morskimi sestavinami in mesom. Sodniki so ocenili, da si s takšnim krožnikom vsekakor zasluži mesto na balkonu.

icon-expand Brunu je uspelo doseči popolno harmonijo okusov FOTO: POP TV

Bine je za Žigov burger povedal, da takšnega še ni jedel v življenju. Pohvalil je omako, svinjino in to, da je na koncu lahko lepo okušal tudi ribo. Karim je burger pohvalil zaradi sočnosti, okusov in začinjenosti. Žiga je bil ganjen do solz, povedal je, da je lepo slišati takšne pohvale, saj je tekmovanje težko in je konkurenca res velika. Tudi on je lahko šel na balkon.

icon-expand Žigovo veselje FOTO: POP TV

Mašini tortelini so imeli lep okus po rakcih, a je piščanec prišel preveč do izraza, omaka pa je imela izrazit okus po timijanu. Zato je morala na izločitveni test. Ostala je še Natalija, ki pa je bila veliko bolj uspešna pri kombiniranju zelo specifičnih sestavin. Kot je povedal Bine, se je v jedi skrival “balon okusov”. Sodniki so Natalijo zelo pohvalili in je bila ganjena do solz.

icon-expand Na balkon se je lahko povzpela tudi Natalija FOTO: POP TV

Na izločitvenem testu so tekmovalci morali sprejeti Karimov izziv. Sodnik je bil namreč sit vseh pirejev in si je zaželel hrustati sotiran krompir. Pripravo je tudi demonstriral, nato so bili na vrsti tekmovalci. Najprej so morali izbrati pravi krompir in vsi so se odločili za isto vrsto, kar je Karim pohvalil. Maša je gomolje dala kuhati v vročo vodo, saj ni želela izgubljati dragocenega časa, obe z Alano pa sta pozabili na sol. Irena se je odločila za pomoč ekonom lonca, a je to storila pozno in se sodnikom njena poteza ni zdela smiselna. Čudili so se tudi dogajanju za Dušanovo kuharsko postajo.

icon-expand Karimov najljubši krompirček FOTO: POP TV

Sodniki so opozorili tekmovalce, da bodo morda imeli premalo časa za sotiranje. Nato se je začela prava akcija in akrobacije s ponvijo. Dušan je deset minut pred koncem izziva že dodal maslo, Alana pa tri minute pred koncem še ni imela lepo obarvanega krompirčka. Čas se je iztekel in Karim je okusil vse pripravljene krompirčke, nato sta si jih privoščila še Luka in Bine. Najbolj jih je razočaral “voden in plehek, premalo slan” Alanin krompirček. Tekmovalka se je tako morala posloviti tik pred uvrstitvijo med najboljših deset. Alana v solzah: “Ne morem vam povedati, kako sem vesela, da sem lahko bila tu.” Vsi tekmovalci so sočustvovali z njo, saj so jo vzljubili zaradi njenega všečnega karakterja. Irena: “Ta punčka je res tako nežna, prijazna, vedoželjna. Ne moreš, da je ne bi imel rad.” Adam: “Še se bo govorilo o Alani, sem prepričan. Delala bo še velike stvari.” Obljubila je, da bo še naprej delala na tem, da postane chef, saj je v MasterChefu dobila še večjo motivacijo. Karim je na koncu objel Adama, kajti Primorec je pripravil, kot je povedal, fenomenalen krompirček.

icon-expand Alana med slovesom od sodnikov in sotekmovalcev FOTO: POP TV

