Tekmovalci šova Masterchef Slovenija sledijo svojim sanjam

Po končanem kuharskem šovu Masterchef Slovenija smo že pisali o tem, kaj danes počnejo nekateri od tekmovalcev, ki so se letos potegovali za prestižni kuharski naziv. Pogledali smo, kje se mudijo še preostali tekmovalci, ki so nas v šovu navdušili s svojimi jedmi.

Po končani letošnji sezoni šova Masterchef Slovenija so se tekmovalci posvetili svojim projektom, nekateri pa so odpotovali na zaslužene počitnice. Pred kratkim smo poročali, da je Nastja Novak skočila v zakonski stan, Bojan Bešter in Maj Janežičsta se pobotala, Sanja Sirk je pričela z delom v idilični majhni restavraciji v Ankaranu, kje pa se mudijo še preostali tekmovalci letošnje sezone kuharskega šova? Klemen Lampič uresničuje svoje kuharske sanje, saj se udeležuje različnih kulinaričnih festivalov. "Pred kratkim sem gostoval na našem prvem festivalu testenin 'Viva la pasta', ki bo jeseni znova oživel v Kopru," je povedal za 24ur.com, vsak teden pa se udeleži tudi kulinaričnih petkov v Kamniku: "Trenutno sem navzoč vsak petek v Kamniku na KUL petkih, to so kulinarični petki v juliju in avgustu pod malim Gradom v centru Kamnika."

Klemen Lampič se je udeležil kar nekaj kulinaričnih festivalov. FOTO: Osebni arhiv

Njegova kulinarična pravljica se bo nadaljevala tudi po koncu poletja, saj ima že narejene načrte za september. "V veliko veselje mi je, da lahko povem, da bom konec septembra prisoten tudi na enem največjih kulinaričnih festivalov pri nas, 'Sladka Istra', kjer bom tako na tekmovalnem kot tudi na degustacijskem delu premierno predstavil svojo prvo jed, ki sem jo poimenoval 'pravljičnih 7'. To je sladica sedmih komponent, ki skozi svojih sedem okusov predstavi moje popotovanje skozi oddajo MasterChef Slovenija," je Klemen povedal za 24ur.com. Andrej Težak, ki ga poznamo tudi po vzdevku Tešky, se je po končanem šovu Masterchef Slovenija posvetil projektu #standupmaratonec gre po Jugoslaviji, ki ga je že uspešno zaključil, kljub temu pa ni imel časa za počitek."Že naslednji dan sem bil v Mariboru kot producent na festivalu Lent, kjer sem preživel 10 dni,"je povedal za 24ur.com in dodal: "Naslednji, le malo krajši festival, je bil Pivo in cvetje, kjer sem skrbel za glasbene skupine in jih na odru tudi napovedoval."

Tešky uživa poletje in sledi svojim sanjam. FOTO: Osebni arhiv

Svojo strast do nastopanja in zabavanja ljudi je uresničil tudi na študentskem festivalu ŠVIC, na festivalu Castle in v Tolminu, kjer že sedmo leto organizirajo Overjam festival."Zdaj je moj glavni fokus usmerjen v organizacijo festivala stand-up komedije Panč na ljubljanskem gradu," je povedal tekmovalec letošnje sezone šova Masterchef Slovenija. Še vedno rad obuja spomine na svojo izkušnjo v kuharskem šovu, saj je skupaj s tremi komiki Lucijo Ćirović,Luko Korenčičem in Sašom Weiligonijem, ki so se tako kot Tešky kot tekmovalci preizkusili pod taktirko treh vrhunskih kuharskih šefov, pripravil večer zabavnega kuhanja na odru, ki so ga poimenovali Monsterchef. "Prvo izvedbo je žal dež pregnal pod streho in ni bila tako zelo zabavna, mi pa se že pripravljamo na ponovitev," je še dodal slovenski komik. Lučka Kotnik, ki ima velik kuharski potencial, se te dni v svoji pekarni, ki se imenuje Lučkina pekarna piškotek, pripravlja na kulinarični dogodek Zagorje ob žlici. "Obiskovalcem bomo postregli z našimi torticami, butičnimi piškoti in tudi sama bom v živo pripravila nekaj sladic. Skratka, dišalo bo po sladkem," je za 24ur.com povedala tekmovalka Masterchefa Slovenije.

Lučka Kotnik komaj čaka, da bo lahko preživela nekaj časa sama s partnerjem. FOTO: osebni arhiv

Lučka si bo poleg priprav vzela tudi nekaj časa zase, saj je bila prva polovica leta zanjo zelo naporna in delovna. "Med snemanjem sem poleg otrok zelo pogrešala tudi svojega moža, saj ni v najini navadi, da sva ločena. Vzela si bova nekaj časa zase, saj velikokrat pozabim, da nisem samo starš, ampak tudi partnerica," je povedala Lučka. Mož jo je pred kratkim presenetil z nakupom žara in domača kuharica že nestrpno čaka na večere, ki jih bo lahko brezskrbno preživela ob dobri hrani na svoji terasi. Tina Hrastnik se je že na začetku poletja odpravila na zaslužen dopust. Skupaj s hčerko Nežo sta šli v Istro, kjer sta srečali tudi Klemna Orterja, ki je skupaj s Tino tekmoval za naziv Masterchef Slovenija. "Z Orterjem sva preživeli del dopusta in bilo je tako zabavno, da smo se neprestano smejali. No, na morju nismo ujeli nobene morske postrvi, s parmezanom pa tudi nismo bili skopi v rižoti," je povedala Tina.

Tina Hrastnik se je že na začetku počitnic odpravila na dopust. FOTO: Osebni arhiv

Z nami je podelila še anekdoto s plaže: "Slovenci so naju na plaži prepoznali, mojo hčerko Nežo pa sta dve starejši punčki takoj zaslišali, ali je to res Orter iz šova. Neža je takoj povedala, da je to res on in se spomnila, da je v enem od izzivov pripravil morsko postrv. Njihov pogovor je slišala cela plaža, Orterju in tudi meni pa je bilo nekoliko nerodno."