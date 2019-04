Tekmovalci sploh niso vedeli, da so na izločitvenem testu

Deseterica, ki se je za obstanek borila v pripravi rižote, je šele po koncu kuhanja izvedela, da naslednjega kuhanja ne bo. MasterChef kuhinjo je morala še v istem hipu zapustiti Tina Hrastnik. Objavljamo njeno izjavo takoj po izločitvi.

Tekmovalce je v kuhinji MasterChef Slovenija pričakal Luka Jezeršek. Želel jim je pokazati, kaj je prava rižota in tehniko njene priprave. Tekmovalci so si pridno zapisovali, izjema je bil Maj, ki se je raje osredotočal na prikaz. Maj: "Recept je v glavi." Nad končno jedjo so bili navdušeni. Luka: "Zdaj ste na vrsti vi." Sledilo je tekmovanje v dvojicah v pripravi rižot, vsak tekmovalec pa je moral biti boljši samo od svojega nasprotnika.

Maj: "Recept je v glavi." FOTO: POP TV

Klemen Lampič je izzval svojega prijatelja Bojana. Tomaž se je drzno odločil za Maja, ker si je želel izziva in borbe: "Ker je on eden izmed najmočnejših in bi rad videl, kje sem." Andrej je izbral Nastjo, saj sta "oba najbolj oddaljena od Italije". Lučka se je želela spopasti s Špelo, ki se ni bala izziva. Jadranka in Tina sta bili tako zadnji par.

Tomaž Zevnik si je zaželel močnega nasprotnika FOTO: POP TV

Vsak par je dobil mystery box, pod katerima sta se skrivali dve sestavini, sami so morali izbrati eno, s katero so kuhali in je morala biti glavna sestavina v rižoti. Sodnike so morali prepričati najprej s tehniko priprave, nato pa še z okusom. Na voljo so imeli 60 minut, kar pa je bil dvorezen meč, saj so jo morali postreči v zadnji minuti.

Škatle presenečenja FOTO: POP TV

Špelo, ki ni razumela navodil, je Bine v zadnjem hipu rešil, da je povzdignila okuse. Bojana je spodbudil, da je iz sebe iztisnil maksimum. Maj je bil miren in organiziran, dobro je razmislil, kako se bo lotil izziva. Tomaž je bil vesel kolegialne spodbude z balkona, saj so ga začele navdajati skrbi, Nastja pa je kuhala z veseljem in prepričanostjo vase. Luka jo je pohvalil, bolj kritičen pa je bil do Andreja, ki je kuhal po navodilih z balkona. Karim je opozoril Jadranko in Tino, ki nista dobro izkoristila glavne sestavine.

Nastja je navdušila Luko FOTO: POP TV

Luka je ocenil, da so se tehnično bolje izkazali Bojan, Maj, Nastja, Špela in Jadranka. Sodniki so preverili okus rižot, ki so jih pripravili ostali tekmovalci. Tomaž in Klemen Lampič nista dobro izkoristila sestavin. Bine je Lučkin krožnik komentiral: "Jaz pa te rižote ne razumem." Sodniki so jo opozorili, naj pri kuhanju ne uporablja preveč sestavin. Karim: "Ker na koncu dobiš neko zmedo. Včasih je manj več." Tina pa je pretiravala s količino dodanega parmezana. Karim: "Ti si zgrešila poanto naloge." Zadnji je bil Andrej, ki se je bal kritik. Izvedel je, da je brez okusa in karakterja.

Lučka je skuhala rižoto, ki je sodniki niso razumeli FOTO: POP TV

Lučka in Tomaž sta menila, da si bosta morala nadeti črna predpasnika. A je Bine povedal: "Danes smo videli dovolj, naslednjega kuhanja ne bo. To je že bil izločitveni test." MasterChef kuhinjo je morala zapustiti Tina Hrastnik: "Nisem si mislila, da me bo ena rižota odnesla iz MasterChef kuhinje." Karim: "To je MasterChef. Vedno se moraš boriti, kot da je to zadnje."

Tina Hrastnik je morala odložiti MasterChef predpasnik FOTO: POP TV

Prihodnji teden bo Maj postal veliki vodja, a bo ostal sam v kruti bitki. Ne zamudite v sredo in četrtek ob 21. uri na POP TV. Ekskluzivna enodnevna predpremiera vseh oddaj na VOYO.