Tekmovalec MasterChefa Klemen Rutar navdušuje s preobrazbo

Klemen Rutar je v MasterChefu Slovenija pokazal veliko borbenost in željo po obstanku, zato mu je bilo ob koncu poti v tekmovanju težko pri srcu. A marketinškega stratega in glasbenika so po koncu snemanja čakale druge zmage, ena izmed njih je tudi preobrazba. Izgubil je že lepo število kilogramov, kar pa ni njegov končni cilj. Klemen: "V zadnjih mesecih sem izgubil približno 15 kilogramov. Predvsem sem želel nekaj spremeniti pri sebi, saj sem ugotovil, da se moram začeti malo bolj posvečati tudi svojemu zdravju in počutju. Ob družini, službi in vseh obveznostih hitro pozabiš nase. Moj cilj je, da bi prihodnje leto ob tem času tehtal okoli 90 kilogramov. Še pomembnejše od številke na tehtnici pa mi je, da se bolje počutim v svoji koži, imam več energije in sem lahko še boljši 'fotr'." Ta cilj pa namerava doseči brez hitenja in premišljeno. Klemen: "Spremembe se lotevam postopoma, predvsem z več gibanja, bolj uravnoteženo prehrano in navadami, ki jih bom lahko ohranil dolgoročno."
Letos se je tako znova udeležil Ljubljanskega maratona, kar so njegovi sledilci in oboževalci pospremili z navdušenjem in čestitkami. Klemen: "Zame Ljubljanski maraton ni bilo tekmovanje z drugimi, ampak predvsem s samim seboj. Čas 1 ure in 15 minut za 10 kilometrov za marsikaterega tekača ni nič posebnega, zame pa predstavlja velik osebni uspeh. Še posebej, ker imam danes približno 15 kilogramov manj kot pred letom dni. Med tekom je bilo nekaj kriznih trenutkov, predvsem v glavi, ampak sem vztrajal. Zadnji kilometer sem dal res vse od sebe. Veliko mi je pomenilo tudi, da sem tekel skupaj s prijateljema Blažem in Vanjo, ki naju je ves čas spodbujal. Največja razlika pa je bila po teku. Lani sem posledice čutil še kar nekaj dni, letos pa sem se bistveno hitreje postavil na noge. To mi pove precej več kot sama številka na štoparici. In iskreno, komaj čakam naslednje leto, da vidim, koliko lahko še napredujem (smeh)."
S svojima zgodbama o velikih preobrazbah sta z gledalci MasterChefa Slovenija delila Gregor Spudič in Daniela Perdih. Mariborčan je v treh letih shujšal za več kot 70 kilogramov, medtem ko je mamica dveh otrok iz Kresnic skupaj s fizično doživela tudi mentalno preobrazbo. Na vprašanje, ali sta mu bili njuni zgodbi v navdih oziroma za motivacijo, Klemen odgovori: "Zgodbi Gregorja in Daniele sta zagotovo vredni občudovanja. Oba sta dokaz, kaj lahko človek doseže, ko se odloči nekaj spremeniti in pri tem vztraja. Takšne zgodbe so vedno dodatna motivacija. Pri meni pa je bila glavna želja predvsem ta, da se bolje počutim v svoji koži, imam več energije in sem bolj aktiven 'fotr'. Sploh zdaj, ko se bo naša družina kmalu povečala." Po hčerki Oliviji se bosta namreč z ženo Tino prihodnje leto razveselila prihoda drugega otroka.
MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.
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