Tekmovalec MasterChefa Klemen Rutar navdušuje s preobrazbo

Klemen Rutar je v MasterChefu Slovenija pokazal veliko borbenost in željo po obstanku, zato mu je bilo ob koncu poti v tekmovanju težko pri srcu. A marketinškega stratega in glasbenika so po koncu snemanja čakale druge zmage, ena izmed njih je tudi preobrazba. Izgubil je že lepo število kilogramov, kar pa ni njegov končni cilj. Klemen: "V zadnjih mesecih sem izgubil približno 15 kilogramov. Predvsem sem želel nekaj spremeniti pri sebi, saj sem ugotovil, da se moram začeti malo bolj posvečati tudi svojemu zdravju in počutju. Ob družini, službi in vseh obveznostih hitro pozabiš nase. Moj cilj je, da bi prihodnje leto ob tem času tehtal okoli 90 kilogramov. Še pomembnejše od številke na tehtnici pa mi je, da se bolje počutim v svoji koži, imam več energije in sem lahko še boljši 'fotr'." Ta cilj pa namerava doseči brez hitenja in premišljeno. Klemen: "Spremembe se lotevam postopoma, predvsem z več gibanja, bolj uravnoteženo prehrano in navadami, ki jih bom lahko ohranil dolgoročno."

Klemen Rutar v MasterChefu Slovenija FOTO: POP TV

Letos se je tako znova udeležil Ljubljanskega maratona, kar so njegovi sledilci in oboževalci pospremili z navdušenjem in čestitkami. Klemen: "Zame Ljubljanski maraton ni bilo tekmovanje z drugimi, ampak predvsem s samim seboj. Čas 1 ure in 15 minut za 10 kilometrov za marsikaterega tekača ni nič posebnega, zame pa predstavlja velik osebni uspeh. Še posebej, ker imam danes približno 15 kilogramov manj kot pred letom dni. Med tekom je bilo nekaj kriznih trenutkov, predvsem v glavi, ampak sem vztrajal. Zadnji kilometer sem dal res vse od sebe. Veliko mi je pomenilo tudi, da sem tekel skupaj s prijateljema Blažem in Vanjo, ki naju je ves čas spodbujal. Največja razlika pa je bila po teku. Lani sem posledice čutil še kar nekaj dni, letos pa sem se bistveno hitreje postavil na noge. To mi pove precej več kot sama številka na štoparici. In iskreno, komaj čakam naslednje leto, da vidim, koliko lahko še napredujem (smeh)."

Klemen po uspešno pretečenem maratonu FOTO: osebni arhiv