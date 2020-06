Tekmovalec MasterChefa v hribe najraje z dekletom: Njej lahko jamram, kako težko je

Nasmejani Žiga Deršek , tekmovalec šeste sezone priljubljenega kuharskega šova MasterChef Slovenija , ki ste ga lahko spomladi spremljali na POP TV in katerega nadaljevanje se na spored vrača že to jesen, je za 24ur.com povedal, kako je preživljal karanteno.

Sicer Žiga pravi, da je Eva njegovo sanjsko dekle in da si boljše ne bi mogel želeti. Žiga, ki se ukvarja tudi z glasbo, je svoji zaročenki pred časom napisal tudi pesem in kot je pred časom povedal za naš portal: "Sanjsko dekle je ljubljena, ki te razume, verjame vate, s tabo odrašča, se s teboj spotakne in gre naprej, iskreno ljubi nazaj in imaš z njo občutek, da ves čas preprosto je."