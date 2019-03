Tekmovalec šova bo pretekel celo nekdanjo Jugoslavijo

Tekmovalec nove sezone šova MasterChef Slovenija Andrej Težak - Teškyvsak teden preteče 200 kilometrov, ki jim pred kratkim dodal še vaje za moč, to pa zaradi vedno večjih načrtov. Andrej: "Letos imam načrt v dobrodelne namene preteči celo nekdanjo Jugoslavijo. V okviru moje novoustavnovljene fundacije Standupmaratonec iz projekta ena in dva, ko smo najprej tekli po Sloveniji, pa potem hodili po hribih, se je zdaj razvila fundacija, s katero bomo zbirali denar za otroke v stiski. Letošnji projekt je prvi večji projekt te fundacije in sicer imamo namen preteči razdalje med glavnimi mesti nekdanje Jugoslavije, štartali bomo v Beogradu, gremo v Skopje, Podgorico, Sarajevo, Zagreb, Ljubljano in v vsakem od teh mest bom imel stand up nastop, ker ti moji projekti so vedno združevali tek in nastope. In spet je glavni cilj zbrati čim več denarja za čim več otrok." Začetek projekta bo v sredini maja, trajal bo do sredine junija.

Dobra dela ga navdajajo z dobrimi občutki, želi pa si, da bi bilo prvih v svetu več. Andrej: "Mislim, da bi vsi lahko nekaj naredili, eni manj, eni več. Na žalost je pa tako, da ponavadi ravno tisti, ki bi lahko več, na koncu ne naredijo nič, tisti, ki lahko naredijo malo, pa na koncu naredijo veliko. Mene to bogati, da lahko pomagam, obenem pa srečam kup dobrih ljudi, ki so pripravljeni stopiti zraven in dati svoj zadnji evro za to, da pomagajo nekomu, ki ga nima."