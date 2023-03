Tekmovalka Doris kuhala na jahti multimilijarderja

Doris Vlah je upokojena trgovka, ki prihaja iz Opatije. Njena mama je Hrvatica, oče pa Slovenec, natančneje Celjan. Doris pravi, da je odraščala ob slovenskih jedeh: "Največkrat so bili to šmorn, ajdovi žganci s kislo repo, potica ... Bilo je ogromno domačih jedi." V kuhanju je začela uživati v najstniških letih, dandanes med lonci preživi kar 4 ure na dan. Kar zanjo ni prav nobena težava, sama se je namreč opisala z besedo turbo'. Lani je tako sprejela delo na jahti multimilijarderja. Doris: "Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem izjemno energična, da nikoli nisem pri miru in da sem zelo optimistična. Delo na jahti je zelo zahtevno, po 17 ur na dan. Imela sem srečo, ker so bili lastniki multimilijarderji super, tako sem videla in doživela to, o čemer ljudje sanjajo. Lastnikova žena in otroci pa so uživali pri meni v kuhinji."