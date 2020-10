Tekmovalka MasterChefa poškodovana: Zameglilo se mi je pred očmi

Kristina Jakopič se ni poškodovala v kuhinji MasterChefa Slovenija , pač pa na igrišču. Med igro badmintona si je zaradi nesrečnega udarca poškodovala prst na desni roki. Ker ji je roka začela zatekati, je morala na urgenco. Kristina: "Med pregledom so ugotovili, da sem si poškodovala kito in vezi na prstu." Poleg protibolečinskih tablet je dobila longeto, kar ste morda opazili med ogledom včerajšnje oddaje.

Kristina nam je zaupala, kako se je počutila, ko jo je doletelo spoznanje, da se bo zaradi nesreče morda morala posloviti od pokala. Kristina: "Očitala sem si, zakaj med športom nisem imele jasnih misli in trezne glave. A konec koncev smo vsi potrebovali sprostitev. Seveda pa se mi je, ko sem se začela zavedati, da je situacija resna, v trenutku zameglilo pred očmi."

Tekmovalka je že večkrat dokazala, da življenjske ovire premaguje s pogumom in borbenostjo, a nekaterih se vendarle ne da preskočiti. Žal ima povezano prav desno roko, s katero kuha. Kristina: "Kljub vsem očitkom, ki sem si jih v tistem trenutku namenila, je v meni gorela želja po nadaljnjem tekmovanju v šovu. Nekako sploh nisem hotela pomisliti na to, da bi se moje sanje končale. Zdravje je seveda na prvem mestu, moja trma pa včasih na to pozabi."