Tekmovalka MasterChefa še samo sebe preseneča z norimi odločitvami

Ni ravno najbolj običajno in niti sama nisem takšna. Verjamem, da je za pestro in uspešno življenje pomembno ravno pravšnje ravnovesje nasprotij. Ljudje me glede na moj slog hitro označijo za tipično ljubljansko ‘finočo’, a jim z navečjim užitkom kontriram s svojo preprostostjo, odprtostjo in dejstvom, da premorem konkretno dozo zdrave kmečke pameti. Če si pa slučajno kdo ob tem, da prihajam s podeželja, predstavlja, kako kidam hlevski gnoj, ga moram pa žal razočarati. To se še ni zgodilo in se najverjetneje tudi ne bo. (smeh)

Znaš voziti traktor, včasih si trenirala nogomet. Kakšnih reakcij pa si deležna, ko ljudje slišijo tovrstne podrobnosti o tebi?

Če česa ne maram, je to stereotipiziranje. Ja, sem mala blondinka z urejenimi nohti, ampak me ne zanimajo samo stvari, ki jih običajno takim dekletom pripišejo ‘vsevedci’. Vsak, ki dejansko misli, da me lahko prebere, se ob naštetih dejstvih samo zasmeji in mi seveda ne verjame na besedo. Mogoče zato, ker sem bolj ‘štoraste’ narave. (smeh) Traktor in nogomet imata v mojem življenju posebno mesto, saj me spremljata že od malih nog. S treningi nogometa sem sicer morala prenehati, sem pa še vedno goreča navijačica Munchenskega Bayerna in si z veseljem ogledam prenose nogometnih tekem.

Kaj zanimivega, neobičajnega pa bi še rada počela v življenju?

V življenju najraje počnem stvari, ki v meni na nek način vzbujajo določeno mero strahu in so mi v izziv. Ena takšnih na mojem seznamu je skok s padalom iz letala. Druga stvar, ki jo bom nekoč uresničila, pa bo ta, da bom s starinskim kombijem prepotovala Italijo in Francijo ter se ustavljala na kotičkih z najlepšimi razgledi in vrhunsko avtohtono kulinariko. Sicer pa v življenju ne delam večjih načrtov in živim po ‘trenutnem navdihu’. Verjetno še sama ne vem, kakšno noro ali nespametno odločitev bom sprejela v naslednjih trenutkih in jo najverjetneje tudi realizirala.