Tekmovalka MasterChefa skočila v zakonski stan

Letošnje leto bo zasedlo posebno mesto v srcu Nastje Novak , tekmovalke letošnje sezone MasterChefa Slovenija. Izbranec njenega srca, Daniel Sukič , jo je prav na dan avdicije za tekmovanje zaprosil za roko, zato ga je morala združevati s pripravami na poroko, a se je svetovna popotnica in blogerka obeh izzivov lotila z velikim veseljem.

Veseli dogodek je bil to soboto, gospa Novak Sukič pa je skupaj s svojo veliko ljubeznijo včeraj poletela proti Dubrovniku. Glede na to, da je njen najdražji kuhar in chef, sama pa velika kulinarična navdušenka, bodo njuni medeni tedni ne samo romantični, pač pa tudi pravo gurmansko razvajanje.