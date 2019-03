Tekmovalko MasterChefa Slovenija so v Braziliji napadli z noži

Za začetek, od kod tako velika strast po potovanjih? Prvič sem šla na malce daljše potovanje po koncu srednje šole. To je bil enomesečni eurotrip in od takrat sem hotela samo še potovati. Takoj ko sem prvič izkusila druge kulture, hrano in sem videla vse te različne znamenitosti, sem vedela, kaj želim početi v življenju. In to je čim več potovati. Kaj je bilo najbolj groznega, kar si doživela na potovanjih, in kaj nepozabnega v pozitivnem smislu? Najbolj grozno je verjetno, ko so nas z noži napadli v Rio de Janeiru. Vse ostalo pa je nepozabno, vsi ljudje, ki sem jih spoznala, vse, kar sem videla in doživela. Vse je nepozabno. Če pa moram izpostaviti nekaj nepozabnih dogodkov. Doživetje Ria de Janeira v času karnevala, potapljanje na Velikem koralnem grebenu, srečanje s Pedrom Opeko na Madagaskarju, paragliding v Gruziji, srečanje s tremi velikimi kiti v Avstraliji, … Veliko nepozabnih dogodkov.





Zasledili smo, da si na Kitajskem tekmovala za 27.000 evrov. Za kakšno tekmovanje je šlo?



To je bilo neke vrste blogersko potovanje. 6 blogerjev nas je tekmovalo za glavno nagrado. Bili smo pa na Kitajskem otoku Hainan, ki ga večina pozna po izboru Miss Sveta, saj je mesto Sanya na tem otoku. Mi smo bili tam 16 dni in v tem času smo si ogledali cel otok in smo ga promovirali. Vsak dan smo morali objavljati slike in videe. Naši prijatelji in sledilci so to vestno delili in komentirali in na podlagi tega smo dobivali točke. Na koncu sem bila žal druga, ampak vseeno je bila to super izkušnja.



Od avgusta lani si zaročena. Kakšni pa so tvoji spomini na ta lep dogodek?

Ja, ravno na ta dan sem imela MasterChef avdicijo in po njej sva se odpravila v Piran. Že čez cel dan je izbiral pravi trenutek, da bi pokleknil, ampak nič ni šlo po načrtih.

Proti večeru je končno prišlo do tega in jaz sem presrečna, da bom v kratkem postala njegova žena. To je bil najlepši dan v mojem življenju do sedaj, absolutno najlepši pa bo najina poroka.