Tekmovalko MasterChefa Slovenija zaznamovala ločitev

Tanja Pirc, specialistka za marketing in varstvo osebnih podatkov, je najstarejša tekmovalka nove sezone šova MasterChef Slovenija, a svojih let ne kaže. Mati treh odraslih otrok nam je zaupala skrivnost svojega mladostnega videza, pa tudi, kaj je obžalovala ob dogodku, ki jo je v življenju najbolj prizadel.

Ali imaš občutek, da boš, ker si najstarejša med tekmovalkami, kot nekakšna mama sotekmovalcem?



Tega občutka nimam, dokler me nekdo ne bo spomnil, da sem dejansko kar nekaj tekmovalcem lahko mama. Zagotovo se bo pa zbudil materinski čut, ko bom to začutila in ponudila oporo in objem, tako kot znamo le mamice.



Sodelovanje v MasterChefu Slovenija je darilo za 'abrahama', smo lahko prebrali, a svojih let ne kažeš. Komu ali čemu se lahko zahvališ za svoj mladosten videz?



Najprej hvala za kompliment in hvala staršem za dobre gene. Trudim se, da sem do sebe prijazna, športno aktivna in stalno iščem nove izzive. MasterChef je pa zame res poseben izziv, darilo, ki sem ga dala sama sebi. Uživam v dobri družbi, z ljudmi, ki so pozitivni, polni energije in zdravega humorja, če imajo pa radi dobro hrano, mi je pa še lepše (smeh).

Sodelovanje v MasterChefu Slovenija je zanjo darilo za Abrahama FOTO: POP TV





Prebrali smo lahko, da bo v novi sezoni veliko smeha, a tudi solz. Kateri dogodek je bil najsrečnejši v tvojem življenju?



Tisti, ki me poznajo, vedo, da se rada smejim, ker vem, da je to moje najlepše ‘oblačilo’ (smeh). Solze so pa lahko od sreče ali žalosti in upam, da teh slednjih ne bo. Najsrečnejših dogodkov imam več, najpomembnejši so zagotovo rojstva mojih otrok. Zaradi njih sem danes to, kar sem.



Ob katerem dogodku v svojem življenju pa si jokala in te je najbolj zaznamoval?



Sem precej čustvena in se zgodi, da to tudi takoj pokažem. Veliko se ‘pogovarjam’ tudi sama s sabo in takrat mi solze pomagajo, da gre žalost kar najhitreje iz mene. Zaznamovala me je ločitev in dejstvo, da mojim otrokom ne bom mogla nuditi popolne družinske celice, kot so jo dali meni moji starši.

Leta so samo številka FOTO: osebni arhiv