Tekmovalnost bo presegla vse meje

V nocojšnji oddaji MasterChef Slovenija bodo sodniki tekmovalce kot že mnogokrat razdelili na dve skupini, toda čaka jih izziv, kot ga do sedaj še ni bilo. Obe skupini se bosta namreč razdelili na svetle in temne barve, zato bodo člani vsake skupine postali močni nasprotniki. Ker pa bosta morala voditi in usmerjati dve skupini naenkrat, bosta vodji imeli še najtežjo nalogo.