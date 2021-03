Težja od zahtevnih izzivov je za Kimi ločenost od hčerke Mije

Kimi Zupančič je že v prvi oddaji MasterChefa Slovenija pritegnila pozornost sodnikov. Med kuhanjem svoje prve jedi, ki jo je kasneje ponesla na balkon, je Bineta Volčiča presenetila z izjavo: “Dokazati se moramo tam, kjer nismo močni.” Prepričana je, da najlažja pot ne prinese zmage. Med prvim skupinskim izzivom se tako ni skrivala v ozadju, pač pa je vzela vajeti v svoje roke in bolj kot Dušan rdečo skupino vodila sama. Po poklicu je organizatorka dela v gostinstvu in turizmu. Kimi: “ V mojem poklicu je zelo pomembna organizacija in meni osebno organiziranje stvari leži. V kuhinji brez organiziranega dela nastane kaos. Poleg dobre organizacije sta pomembni tudi iznajdljivost in improvizacija, kar sta moji drugi imeni. “ (smeh) Kimi pravi, da ima rada adrenalin, a le do določene mere: “Dokler ne ogrožam sebe in drugih. Sem pa prepričana, da bo MasterChef adrenalinska bomba v mojem življenju. ”

Kimi se spominja časov, ko se je znašla v materinski vlogi. Tako kot marsikatera druga mlada mamica se je šele takrat začela zavedati, kaj to zares pomeni. Kimi: “ Koliko odpovedovanja, ko si prikrajšan za svobodo, in neprespanih noči. Tako sem to občutila jaz, ker sem bila prej vedno svobodna ptica, ampak vsaka majhna ptica zraste in lahko leti z mamico. Čeprav je drugače, 'manj svobodno', pa so druge prednosti – otrok napolni tvoje življenje in poveže starša, vsaj dan se naučiš nekaj novega. ” In dodaja: “ Mija je pravi biser (smeh). Navihano malo bitje z zanimivo kombinacijo genov. ”

Kimijin partner je v njeno življenje prišel po slabih izkušnjah v ljubezni in s seboj prinesel tisto pravo. Kimi: “V življenju sem doživela kar nekaj razočaranj, ampak ob vsakem razočaranju sem dojela, kaj lahko spremenim pri sebi, in na ta način sem rasla. Moja srečna ljubezenska zgodba je zveza, v kateri prevladuje prijateljstvo. Ni neke slepe zaljubljenosti, ampak je to realno življenje, glavno pa je, da je partner iskren in zvest, da mu lahko zaupam in se nanj lahko vedno zanesem. Bistvo najine srečne ljubezenske zgodbe pa sta dve bitji, ki sta prišli v najino življenje, in sicer hčerka in psička.”

Kimi živi v Rovtah, toda v njej gori želja, da bi živela ob morju. To je edina stvar, ki bi jo spremenila, pravi. Kimi: “Ampak ta dan še pride.”(smeh) In to je tudi razlog, zakaj se je prijavila za sodelovanje v MasterChefu. Njena poteza je izzvala precej pisan nabor reakcij:“Ker je moja družina ogromna kot pleme, je bilo več mnenj. Določeni so bili zelo navdušeni, drugi malce šokirani, tretji pa si niso čisto dobro predstavljali, kako se bom karakterno obnesla v šovu. Ja, imam precej specifičen karakter, ampak saj ga imamo vsi, kajne? (smeh) Največja navijača pa sta gotovo Mija in Žiga, ki sta me spodbudila k prijavi. Poleg njiju pa tudi moje prijateljice, ki mi vedno stojijo ob strani.”