Tilen je bodoči zobni protetik, a srce ga vleče med ljudi

Tilen Belošević je bodoči zobni protetik, ki pa ga delo v laboratoriju ne osrečuje. Eden izmed poklicev, v katerem bi užival, je kuharski. V kuhinjo MasterChefa ne prinaša samo kuharskih veščin, dogajanje bo popestril s svojo energijo in pozitivno naravnanostjo.

Tilen Belošević ne pozna besede dolgčas. Svoje življenje je zapolnil s številnimi dejavnostmi in izzivi, od treniranja raznih športov do povezovanja športnih dogodkov in petja. Njegov naslednji izziv bo ravno kuhanje v MasterChefu Slovenija. Tilen: "Ker se ukvarjam s stvarmi, kot so vodenje in povezovanje raznih dogodkov in zabav, animiranje, petje in igranje, se mi v življenju veliko dogaja. Vedno sem pripravljen na nove izzive, ki jih tudi brez težav sprejmem oziroma se v njih preizkusim. Oddaja MasterChef Slovenija bo zame velik korak in izziv, za katerega pa mislim, da bom s svojo energijo in pozitivo razbremenil oziroma zmanjšal resnost in stres v kuhinji ter popestril samo dogajanje v oddaji."

Tilen Belošević FOTO: POP TV

Enakega mnenja so tudi njegovi prijatelji, ki so ga prijavili k sodelovanju. Drug argument za prijavo so seveda njegove kuharske veščine. Tilen: "Moji prijatelji me spremljajo praktično že celo življenje, brez njih si svojega življenja ne predstavljam. Vedno smo se med seboj podpirali in drug drugemu stali ob strani. Pri kuhanju me podpirajo, saj nas hrana velikokrat povezuje, poleg pijače seveda, in do sedaj so vedno z užitkom vse pojedli."

Tilen je intenzivneje pričel s kuhanjem, ko se je zaradi študija odselil v Ljubljano, kajti študentska hrana mu ni dišala. Tako je svojo kulinarično pot začel skupaj s študijem na Zdravstveni fakulteti, kjer pa se je moral zabavljač po duši soočiti s kruto življenjsko resničnostjo. Tilen: "Delo v zdravstvu je plemenit, lep in spoštovanja vreden poklic, ki pa za seboj potegne veliko stresa in soočanja s kruto realnostjo življenja. Tudi sam sem to občutil na svoji koži in se soočil z raznimi boleznimi ter smrtjo bolnikov. So pa to izkušnje, ki pustijo posledice in zaradi teh izkušenj spoznaš resničnost življenja, kar pa pomeni, da se hitreje sprijazniš z določenimi situacijami oziroma boleznimi, ki prizadenejo tebe ali tvoje bližnje. Veš, da bolezen ne izbira in da v določenih primerih ni poti nazaj, ampak kljub temu še vedno spodbujaš in stojiš ob strani tako bolniku kot svojcem, pa naj gre za tvojo družino ali pa družino nekoga drugega."

Sicer pa je 24-letni Celjan bodoči zobni protetik. "Za poklic laboratorijskega zobnega protetika sem se odločil zaradi prefinjenosti in lepote samega poklica oziroma načina dela. Rad se osredotočam na detajle in imam zelo dobro razvite ročne spretnosti." A je tudi spoznal, da želi imeti pri svojem poklicu stik z ljudmi, saj je preveč družabna in energična oseba za delo v laboratoriju. Tilen: "Svoj poklic je treba izbrati na podlagi sreče in veselja in ne na podlagi denarja in tega, kar rečejo drugi. Če opravljaš poklic, v katerem uživaš in ga z veseljem opravljaš, ta poklic postane tvoj hobi, ki te poleg mesečnega dohodka tudi osrečuje. Sam sebe vidim v vlogi voditelja, kuharja ali pa celo igralca, saj to delo z veseljem opravljam in v tem uživam. To pomeni, da bom delal na tem, da dosežem svoj cilj do željenega poklica, pa naj bo ta pot še tako strma ali polna vzponov in padcev."

icon-expand Tilen na snemanju videospota skupine Polkaholiki