Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
MasterChef Slovenija Otok ljubezni Adria Kmetija Vse najboljše novice Na lovu VOYO Prijavi se
Voyo.si
MasterChef Slovenija

Tilen je predelal žalost, zdaj začenja posebno kulinarično zgodbo

Velenje, 17. 10. 2026 13.30 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Tilen Zonta

Tilen Zonta si ne bi mogel želeti lepšega in bolj čustvenega odhoda iz MasterChef kuhinje. S čudovitimi komentarji, ki jih je prejel med tekmovanjem in so zanj najboljša popotnica za prihodnost, začenja prav posebno kulinarično zgodbo v Pliskovici na Krasu.

Sodniki so za tokratni izločitveni test izbrali pripravo čokolade, ki bi lahko postala nov kulinarični hit. Izziv je zahteval temperiranje, ki v slaščičarstvu velja za zahteven postopek, in prav tu se ti je zalomilo. Ali bi lahko rekel, da so te odnesle stopinje ali še kaj drugega?

Nikoli ne bomo natančno vedeli, kaj je botrovalo mojemu neuspehu, ampak kot smo se po oddaji pogovarjali s sotekmovalci, sta bila verjetno ključna dva dejavnika. Prvi so bile zagotovo stopinje, pri katerih sem upošteval zgornjo mejo temperiranja. Prvič sem temperiral mlečno čokolado, ki je menda pri temperiranju zahtevnejša, zato sem morda presegel priporočeno temperaturo za kakšno stopinjo. Drugi dejavnik je, da sem modelček očistil z alkoholom, ki je vseboval tudi sladkor. Ta je verjetno kristaliziral na dnu modelčka. Nisem vedel, da lahko te okoliščine vplivajo na temperiranje, zato neuspeh pripisujem predvsem svojemu neznanju na tem področju.

Veljal si za favorita 12. sezone MasterChefa Slovenija in to z razlogom, saj si navduševal s svojimi jedmi, kreativnostjo in kulinarično razgledanostjo. Prav zato je bil konec tvoje poti v tekmovanju, milo rečeno, presenečenje. Tudi zate. Kot si povedal, si se takrat izoliral in zanimalo te je, kako boš vse skupaj sprejel in predelal ter sprocesiral vsa čustva. Kako pa si sprejel in predelal ta nepričakovan zasuk?

Dejstvo, da sem izpadel na tak način, sem moral preprosto sprejeti. Žal mi je bilo, da sem moral zapustiti kuhinjo MasterChefa in vse ljudi, ki sem jih tam pustil. Žal mi je bilo za vsako kuhanje in vsako priložnost za napredovanje, ki sta mi spolzeli iz rok. Žal mi je bilo tudi, da se nisem mogel izkazati na področjih, ki mi bolj ležijo, kot so svetovne kuhinje ter priprava ribjih in vegetarijanskih jedi. Vzel sem si čas za žalost in sprejemanje praznine, ki je nenadoma nastala v mojem življenju, potem pa sem pozornost raje preusmeril na pozitivno izkušnjo, ki mi je ostala.

Sodniki so te pred odhodom iz kuhinje objeli, Luka Jezeršek je povedal, da imaš glavo na pravem mestu in da te ima rad. Je bil to pravi obliž za tvoje rane?

Lepšega in bolj čustvenega odhoda si sploh ne bi mogel zamisliti. Če prištejem še vse čudovite komentarje, ki sem jih dobil med tekmovanjem, je to zame najboljša možna popotnica za naprej.

Tvoji sotekmovalci niso mogli verjeti, da se res poslavljaš. Gregor Spudič te je pohvalil kot izjemnega človeka z veliko kulinaričnega znanja, na balkonu so ob tvojem slovesu tekle solze. Kako bi to pokomentiral?

S sotekmovalci smo se letos res zelo povezali in kljub temu, da sem veljal za močnega konkurenta, sem čutil, da so me imeli vsi radi. Tudi jaz sem enako čutil do njih in mi je bilo in mi bo težko za vsakega, ki bo izpadel. To, da so sotekmovalci, sodniki in nenazadnje tudi gledalci v meni prepoznali mojo srčnost in strast do kulinarike, pa mi pomeni največ na svetu.

Slišali pa smo tudi komentarja Anne Masieievske, da ni več toliko konkurence, in Jureta Brumna, da se igra začenja. Tudi to sta svojevrstna komplimenta, kajne?

Moram priznati, da sicer nisem bil ravno najbolj navdušen nad umestitvijo teh dveh komentarjev na konec moje zadnje epizode, sta pa vsekakor povedna.

Zasledili smo, da si na Krasu že odprl svoj kotiček, kjer razvajaš goste in verjetno prirejaš tudi kuharske tečaje. Drži in ali nam lahko zaupaš nekaj zanimivosti?

Tako je, v Pliskovici na Krasu pod imenom Tavela odpiram svojo kulinarično in holistično oazo. Prenova je že skoraj končana, urejamo še zadnje podrobnosti in pripravljamo spletno stran. Tavela še ni odprta za javnost, trenutno pa dogodke preizkušam v krogu prijateljev in družine. Tavela ne bo restavracija ali klasična nastanitev, ampak bo prostor, kjer se bodo lahko zaključene ali odprte družbe za nekaj dni pustile razvajati meni in podeželskemu življenju. Skupaj bomo kuhali, se družili, jogirali, se gibali v naravi in si odpočili. Raziskovali bomo kraške lepote in se povezovali z lokalno skupnostjo. Poleg kulinaričnih doživetij bo ponudba vključevala tudi degustacije vin in različnih pridelkov iz neposredne okolice, nabiranje tartufov, kolesarske in pohodniške izlete. Kmalu razkrijem še več!

Ustvarjaš tudi skupaj s sotekmovalci, zasledili smo sodelovanja s Tadejem Oblakom. Ali lahko napoveš kakšno posebno sodelovanje s Tadejem ali katerim drugim sotekmovalcem?

S Tadejem in nekaterimi drugimi sotekmovalci veliko sodelujemo. Ustvarili smo že precej vsebin, ki sem jih nekaj že objavil, druge pa bom delil na družbenih omrežjih v prihodnjih tednih. Poleg tega s Tadejem v Taveli tudi skupaj pripravljava nekaj posebnih kulinaričnih doživetij, s katerimi bova razvajala goste. Tudi o tem več kmalu.

Tilen Zonta
Tilen Zonta
FOTO: POP TV

Prav Tadeju Oblaku, svojemu največjemu konkurentu in največjemu zavezniku, si napovedal zmago. Kdo bo po tvojem mnenju odslej njegov največji konkurent?

Trenutno do te točke v tekmovanju mislim, da Tadeju najbolj dihata za ovratnik Dominik in Ajda, ki imata še ogromno potenciala, da se razvijeta v finalista. Zna pa tudi kdo drug še presenetiti.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
masterchef slovenija 2026 tilen zonta

Konec tekmovanja za Tilna, ki je veljal za največjega favorita sezone

24ur.com Klemen Rutar ob odhodu iz MasterChef kuhinje: Takrat so čustva res prišla za mano
24ur.com Jedel posušene netopirje, črve in še utripajoče kačje srce
24ur.com Ljubislav o pokojnem očetu: Vem, da bi bil zelo ponosen na mene
24ur.com Jure sledi svojim sanjam in uživa v neverjetnih odzivih gostov
24ur.com Zlatan Ibrahimović navdušen: Kaj mu je štiri dni kuhal naš MasterChefovec?
24ur.com Za Davido so se zaprla MasterChef vrata, odprla so se ji številna nova
24ur.com Kakšna 'začimba' bo Mojmir Šiftar v novi sezoni?
Priporoča
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 01 image1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 08 image2
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Wintersport okt2026 309x513 12 prod10
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Otroci znanih Slovencev odhajajo v tujino. Zneski za študij so vrtoglavi
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Pri 18 letih se je odločila, da ne bo imela otrok. Razlog je presenetljiv
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Le dan po razkritju nosečnosti se je pojavila v javnosti
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
Hčerka Michaela Jacksona je mamo prvič spoznala šele pri 15 letih
zadovoljna
Portal
To je najpogostejša napaka pri opremljanju doma
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
To kombinacijo bomo nosile vso jesen: elegantna izbira, ki pristaja ženskam vseh let
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka romantičen dan, dvojčki bodo radovedni
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
Dermatolog opozarja: teh temnih pik na nosu ne smete stiskati
vizita
Portal
Uživanje hrane v samoti lahko dobesedno spremeni način presnove glukoze v telesu
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Lahko vonj vašega popka lahko razkriva znake Parkinsonove bolezni in kognitivnega upada
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Črevesne bakterije vplivajo na imunski sistem, prebavo in počutje
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
Po 50. letu ga mnogi začnejo uživati vsak dan
cekin
Portal
Bogataš z 22 milijardami: Največja laž je, da vas bo osrečil denar
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Njihove fotografije uporablja ves svet. Zdaj se je znašel v resnih težavah
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Otroci in vdova na sodišču: kam je izginilo premoženje, vredno četrt milijarde?
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
Kitajska že skoraj dve leti kopiči zlato. Svet se sprašuje, zakaj
moskisvet
Portal
Vse oči uprte v njeno zadnjico: v vročih kopalkah proslavila 30. rojstni dan
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Je človeštvu ostalo le še nekaj tednov? Srhljiva napoved znanstvenikov iz leta 1960
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Kako prepoznati psihopata? 7 značilnosti, na katere opozarjajo psihologi
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
Challe Salle izgubil 20 kilogramov: 'Pri 35 letih se počutim bolje kot pri 25'
dominvrt
Portal
Vaš pes ga lahko pogoltne mimogrede. Posledice so lahko zelo resne
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
Skoraj nič je ne uniči: uspeva tam, kjer druge rastline obupajo
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
7 idej, s katerimi bo grob urejen še dolgo po 1. novembru
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
Ena napačna poteza in saje se razmažejo po vsej steni
okusno
Portal
Tako boste spekli popoln kostanj v pečici, ponvi ali air fryerju
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Načrt za sladek vikend: mehko kvašeno pecivo, zaradi katerega se splača prižgati pečico
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
Te dni vsi pečejo jabolčno pito, a to staro pecivo na lončke je še preprostejše
voyo
Portal
Tiho mesto 2
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Vrni se k meni
Vrni se k meni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022