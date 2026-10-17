Tilen je predelal žalost, zdaj začenja posebno kulinarično zgodbo

Sodniki so za tokratni izločitveni test izbrali pripravo čokolade, ki bi lahko postala nov kulinarični hit. Izziv je zahteval temperiranje, ki v slaščičarstvu velja za zahteven postopek, in prav tu se ti je zalomilo. Ali bi lahko rekel, da so te odnesle stopinje ali še kaj drugega?

Nikoli ne bomo natančno vedeli, kaj je botrovalo mojemu neuspehu, ampak kot smo se po oddaji pogovarjali s sotekmovalci, sta bila verjetno ključna dva dejavnika. Prvi so bile zagotovo stopinje, pri katerih sem upošteval zgornjo mejo temperiranja. Prvič sem temperiral mlečno čokolado, ki je menda pri temperiranju zahtevnejša, zato sem morda presegel priporočeno temperaturo za kakšno stopinjo. Drugi dejavnik je, da sem modelček očistil z alkoholom, ki je vseboval tudi sladkor. Ta je verjetno kristaliziral na dnu modelčka. Nisem vedel, da lahko te okoliščine vplivajo na temperiranje, zato neuspeh pripisujem predvsem svojemu neznanju na tem področju.

Veljal si za favorita 12. sezone MasterChefa Slovenija in to z razlogom, saj si navduševal s svojimi jedmi, kreativnostjo in kulinarično razgledanostjo. Prav zato je bil konec tvoje poti v tekmovanju, milo rečeno, presenečenje. Tudi zate. Kot si povedal, si se takrat izoliral in zanimalo te je, kako boš vse skupaj sprejel in predelal ter sprocesiral vsa čustva. Kako pa si sprejel in predelal ta nepričakovan zasuk?

Dejstvo, da sem izpadel na tak način, sem moral preprosto sprejeti. Žal mi je bilo, da sem moral zapustiti kuhinjo MasterChefa in vse ljudi, ki sem jih tam pustil. Žal mi je bilo za vsako kuhanje in vsako priložnost za napredovanje, ki sta mi spolzeli iz rok. Žal mi je bilo tudi, da se nisem mogel izkazati na področjih, ki mi bolj ležijo, kot so svetovne kuhinje ter priprava ribjih in vegetarijanskih jedi. Vzel sem si čas za žalost in sprejemanje praznine, ki je nenadoma nastala v mojem življenju, potem pa sem pozornost raje preusmeril na pozitivno izkušnjo, ki mi je ostala.

Sodniki so te pred odhodom iz kuhinje objeli, Luka Jezeršek je povedal, da imaš glavo na pravem mestu in da te ima rad. Je bil to pravi obliž za tvoje rane?

Lepšega in bolj čustvenega odhoda si sploh ne bi mogel zamisliti. Če prištejem še vse čudovite komentarje, ki sem jih dobil med tekmovanjem, je to zame najboljša možna popotnica za naprej.

Tvoji sotekmovalci niso mogli verjeti, da se res poslavljaš. Gregor Spudič te je pohvalil kot izjemnega človeka z veliko kulinaričnega znanja, na balkonu so ob tvojem slovesu tekle solze. Kako bi to pokomentiral?

S sotekmovalci smo se letos res zelo povezali in kljub temu, da sem veljal za močnega konkurenta, sem čutil, da so me imeli vsi radi. Tudi jaz sem enako čutil do njih in mi je bilo in mi bo težko za vsakega, ki bo izpadel. To, da so sotekmovalci, sodniki in nenazadnje tudi gledalci v meni prepoznali mojo srčnost in strast do kulinarike, pa mi pomeni največ na svetu.

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MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Tilnov zmagovalni tris POP TV

Tilnov zmagovalni tris POP TV

Tilnov zmagovalni tris POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

Masterchef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV

MasterChef Slovenija 2026 POP TV































Slišali pa smo tudi komentarja Anne Masieievske, da ni več toliko konkurence, in Jureta Brumna, da se igra začenja. Tudi to sta svojevrstna komplimenta, kajne?

Moram priznati, da sicer nisem bil ravno najbolj navdušen nad umestitvijo teh dveh komentarjev na konec moje zadnje epizode, sta pa vsekakor povedna.

Zasledili smo, da si na Krasu že odprl svoj kotiček, kjer razvajaš goste in verjetno prirejaš tudi kuharske tečaje. Drži in ali nam lahko zaupaš nekaj zanimivosti?

Tako je, v Pliskovici na Krasu pod imenom Tavela odpiram svojo kulinarično in holistično oazo. Prenova je že skoraj končana, urejamo še zadnje podrobnosti in pripravljamo spletno stran. Tavela še ni odprta za javnost, trenutno pa dogodke preizkušam v krogu prijateljev in družine. Tavela ne bo restavracija ali klasična nastanitev, ampak bo prostor, kjer se bodo lahko zaključene ali odprte družbe za nekaj dni pustile razvajati meni in podeželskemu življenju. Skupaj bomo kuhali, se družili, jogirali, se gibali v naravi in si odpočili. Raziskovali bomo kraške lepote in se povezovali z lokalno skupnostjo. Poleg kulinaričnih doživetij bo ponudba vključevala tudi degustacije vin in različnih pridelkov iz neposredne okolice, nabiranje tartufov, kolesarske in pohodniške izlete. Kmalu razkrijem še več!

Ustvarjaš tudi skupaj s sotekmovalci, zasledili smo sodelovanja s Tadejem Oblakom. Ali lahko napoveš kakšno posebno sodelovanje s Tadejem ali katerim drugim sotekmovalcem?

S Tadejem in nekaterimi drugimi sotekmovalci veliko sodelujemo. Ustvarili smo že precej vsebin, ki sem jih nekaj že objavil, druge pa bom delil na družbenih omrežjih v prihodnjih tednih. Poleg tega s Tadejem v Taveli tudi skupaj pripravljava nekaj posebnih kulinaričnih doživetij, s katerimi bova razvajala goste. Tudi o tem več kmalu.

Tilen Zonta FOTO: POP TV

Prav Tadeju Oblaku, svojemu največjemu konkurentu in največjemu zavezniku, si napovedal zmago. Kdo bo po tvojem mnenju odslej njegov največji konkurent?