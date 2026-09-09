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MasterChef Slovenija

Tilen je presenetil s sanjsko jedjo, Tanja z genialno idejo

Velenje, 09. 09. 2026 21.21 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Jure Brumen je premagal prvotni šok in dobro izkoristil sestavine, ki so ga neprijetno presenetile pod skrivnostno škatlo. A je moral priznati premoč Tilnu Zonti in Tanji Rajar. V prvega sodniki niso verjeli, a jih je presenetil, medtem ko jih je tekmovalka navdušila s svojo idejo.

Prvi izziv s skrivnostno škatlo

Tekmovalci so bili na trnih, ko so po sladkem individualnem izzivu stopili v MasterChef kuhinjo. Pred njimi je bil prvi izziv s skrivnostno škatlo. Karim Merdjadi: "Mystery box je kot igra na srečo, ker nikoli ne veš, kaj se skriva spodaj." Jure Brumen je prvi dvignil svojo škatlo, pod katero so se skrivali bikova jajca, goveji jezik, golob, suhe fige in tartufi. Jure: "Jaz sem mislil, da bom danes skupaj padel." Gregor Spudič je bil zadovoljen, ko je zagledal fuže, korenje, krompir, bučke in zrezek. Tadej Oblak je prav tako dobil zrezek, poleg tega pa lisičke, limono, limonin timijan in parmezan.

Luka Jezeršek je nato poudaril, da so si škatle napolnili sami. Mojmir Šiftar: "Pred vstopom v tekmovanje smo vas vprašali, katere so vaše sanjske sestavine." A je bila Valentina Pukšič kljub temu presenečena, nekaterih sestavin sploh ni prepoznala. Valentina: "To niso moje sanjske sestavine, ampak bolj pokop."

Za kuhanje so imeli na voljo 90 minut, skuhali pa so lahko, karkoli so želeli. Oddahnili so si, ker jim ni bilo treba uporabiti vseh sestavin. Poleg teh so imeli na voljo razširjen osnovni nabor, trgovina pa je bila zaprta. Tanja Rajar, ki ji je na individualnem izzivu za las ušel balkon, je stavila na sladico. Ian Polak Rožac je pripravljal barvne testenine, s katerimi rad eksperimentira tudi doma. Tilen Zonta je priznal, da svojo idejo nadgrajuje sproti. Luka mu je svetoval, naj pohiti. Jure je naposled kuhal z veseljem, odločil se je za goloba z gnudi.

Ni predaje

Tekmovalci so med kuhanjem izvedeli, da sta na balkonu tudi tokrat dve prosti mesti. Mojmir: "In če niste prepričani v svojo jed, je zdaj skrajni čas, da začnete razmišljati, kako jo lahko izboljšate." Toda Valentina je začela obupovati. Priznala je, da je z mislimi že na izločitvenem testu. Ko je k njej prišel Luka in jo spodbudil, je v sebi znova našla borbenost. Tudi Ian je potreboval malce sodniškega pospeška, da je dokončal testenine. Tilen je s svojim eksperimentiranjem že malce jezil sodnike, a je verjel v svoje komponente. Daniela Perdih je v zadnjih sekundah popekla premalo termično obdelanega piščanca, Gregor pa je pozabil servirati omako.

Jure preseneti, Tilen in Tanja navdušita

Luka je v Danielini jedi želel videti več nje. Karim ji je predlagal, da bi lahko uporabila več zelišč, nad krožnikom ni bil navdušen. Mojmir je tekmovalki položil na srce, naj si bolj zaupa. V odmerjenem času je od nje pričakoval več: "Če doma dobro kuhaš, boš tudi tukaj, če si zaupaš."

Ian je postregel testenine, ki so bile po Mojmirjevih besedah izven tega sveta. Bile so tudi pravilno kuhane. Omaka je bila polna okusov, a je je bilo premalo. Karim: "Saj je fino, da je lepo. Je pa še bolje, da je tudi dobro." Luka je dodal, da tekmovalcu 'manjka malo kuhinje', pohvalil pa ga je, ker je odprte glave.

Karim je bil vesel, ker je Valentina dokončala svojo jed, a je imel z njo kar nekaj težav. Testenine so bile premalo zvaljane in premalo polnjene, okus po morskem psu je bil zelo blag, omaka pa je bila preveč intenzivna. Klemnov raviol s skuto, orado in kozicami je bil okusen. Luka je imel težave z nadevom, ki ga je bilo premalo. Annin raviol s hobotnico, rakci in skuto je bil prav tako siromašen s sicer okusnim nadevom. Sodniki so pohvalili tudi fino testo.

Gregor je povedal, da ni zadovoljen, saj je pozabil servirati omako. To je zmotilo tudi sodnike. Tilen ni pozabil na nobeno komponento. Dostavil je biftek s pirejem čičerike in topinamburja s tartufi. Luka mu je čestital za kombinacije in popolno pečeno meso, pa tudi za začinjenost in uravnoteženost okusov. Karim: "Sanjske sestavine za sanjsko jed."

Tadejevi domači rezanci z omako iz lisičk in zrezkom niso navdušili. Meso ni bilo dovolj pečeno, omaka je bila preveč mastna. Juretova golobja prsa so bila popolno pripravljena, težava je bila v prečvrstih gnudih. Mojmir: "S tem krožnikom si dokazal, da še nisi za odpis, ker golob ne bi mogel biti bolje pečen."

Tanjino sladico, sladki skutni štrukelj s hruškami, drobljencem in vinsko omako s šalotko, so prihranili za konec. Mojmir: "Tako rahli štruklji, da kar glava peče." Pohvalil je tudi drobljenec in omako. Karimu se je ideja o šalotki v vinu zdela genialna.

Sodniki so odločali prav med jedmi Tilna, Jureta in Tanje. Mojmir: "Dobili ste priložnost, ki je v MasterChef kuhinji zelo redka. Kuhali ste s svojimi sanjskimi sestavinami." In z njimi sta si mesto na balkonu priborila ponosna Tilen in Tanja.

Ne zamudite jutri ob 20. uri na POP TV, oddajo pa si lahko ogledate že zdaj na VOYO.

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Jure: Jaz sem mislil, da bom skupaj padel

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