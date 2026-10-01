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MasterChef Slovenija

Tilen navdušil na izločitvenem testu, Karin je spodletelo

Velenje, 01. 10. 2026 21.30 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Masterchef Slovenija 2026

Peterica tekmovalcev je za obstanek v tekmovanju pripravljala morske jedi. Školjke so povzročale preveč preglavic Tadeju Oblaku, ki je predal značko imunitete. Tilen Zonta je dostavil odlično jed iz morskih ježkov, moškatna hobotnica pa je bila prevelik zalogaj za Karin Podboršek.

Morski izločitveni test

Na izločitvenem testu so se za obstanek na tekmovanju borili Tadej Oblak, Gulnaz Ulibaeva, Karin Podboršek, Tilen Zonta in Gregor Spudič. A najprej so v kuhinjo prišli varni tekmovalci, ki so mednje razdelili sestavine, s katerimi so kuhali, z njimi pa čas kuhanja. Sotekmovalcem niso želeli otežiti dela, upoštevali so tudi to, da ima Tadej značko imunitete.

Varni tekmovalci so želeli olajšati kuhanje ogroženim.
Varni tekmovalci so želeli olajšati kuhanje ogroženim.
FOTO: POP TV

Gregorju so dodelili 70 minut za jed iz sipe, saj je imel pred kuhanjem znova nezgodo in rahel pretres možganov. Tekmovalec je kljub slabemu počutju prvi začel s kuhanjem. Tilen je drugi stopil za kuharsko postajo, pripadalo mu je 60 minut za pripravo jedi iz morskih ježkov. Z njimi še ni kuhal, jih je pa že jedel. Vedel je tudi, da mora s sestavino ravnati previdno. Naslednja je z delom pričela Gulnaz, ki si je želela kuhati z ribjimi glavami in kostmi. Za pripravo je imela na voljo 50 minut in vedela je, kaj bo skuhala. Karin je dobila 40 minut za jed iz moškatne hobotnice oziroma majhnih hobotnic. Luka jo je opozoril, da je priprava le-teh kočljiva.

Tadej preda značko imunitete

Zadnji je s kuhanjem začel Tadej, v pol ure je moral pripraviti jed iz školjk nožničark. Mojmir Šiftar ga je spomnil, da lahko značko izkoristi do zadnje minute kuhanja. To je tudi storil, saj so mu školjke povzročale preveč preglavic. Karimu Merdjadiju je povedal, da ne želi dostaviti slabega krožnika. Ko je predal značko, si je oddahnil, a je bil razočaran sam nad seboj. Z njegovim odhodom na balkon se je povečal pritisk na ostale tekmovalce.

Tilen znova navduši, Karin spodleti

Gregorjeva sipina rižota ni navdušila, saj jo je postregel s preveč parmezana. Luka Jezeršek mu je povedal, da je zavrgel črnilo, ki bi jedi dalo ogromno okusa. Karim je pohvalil lepo pripravljeno sipo, ni pa razumel dodatka korenja. Mojmir: "Če bi miže to jedel, ne bi vedel, da je sipa."

Tilnove testenine z morskimi ježki so vabile z videzom in sočnostjo. Mojmir je po okušanju povedal: "Dobro je, res je dobro." Pohvalil je doziranje žafrana in masla, okusno omako in pravilno pripravljene morske ježke. Karim ga je pohvalil, ker je razumel tokratno kuharsko nalogo in jo dobro opravil.

Gulnazina juha je bila videti zelo domače, Karima je z njo kupila. Všeč mu je bil okus po ribah ter to, da je dobro izkoristila sestavino in s kosti pobrala vso meso. Mojmir je dodal, da je opravila tokratno nalogo in iz sestavin izvlekla ves okus, a da bodo v nadaljevanju od tekmovalcev zahtevali več.

Karin ni bila zadovoljna s svojo jedjo, kar je veljalo tudi za sodnike. Luka med izbranimi komponentami ni videl povezave, jedi ni razumel. Mojmir je opozoril na veliko tehničnih napak, od nepravilno termično obdelanih moškatnih hobotnic, grudičastega pireja do kislega jabolka.

'Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo'

Karin je pričakovala, da se bo njena pot končala, a ji je bilo kljub temu zelo težko pri srcu. Želela si je ostati in nadaljevati z učenjem. Karim ji je položil na srce: "Ko se ena vrata zaprejo, se druga odprejo in sedaj je treba samo skozi druga vrata iti naprej. Jaz mislim, da imaš eno svetlo prihodnost pred seboj, zdaj je pa samo na tebi, da jo zagrabiš."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tilen zonta karin podboršek

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