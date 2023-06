Tilen nima razlogov za razočaranje, odzivi ljudi so fenomenalni

Vedel sem, da so okusi pravi in se lepo povezujejo, obenem pa sem bil tudi popolnoma prepričan, da so ravioli kuhani. Malenkost me je stisnilo pri srcu, ampak nimam razloga za razočaranje, saj sem v oddaji dosegel veliko več, kot pa sem sam pričakoval.

V tem tekmovanju je bilo zame kar nekaj nepričakovanih trenutkov in uspešnih jedi. Najbolj sem ponosen na črno bele testenine, kraške kruhove cmoke v paradižnikovi omaki, ki so nastali kot inspiracija iz pice, na njoke, tako špinačne kot tiste, ki sva jih pripravila z Lucijanom, in seveda največji ponos gre za krožnik sezone.

Ko sem videl, da nas bodo spremljali bivši sotekmovalci, sem dobil dodatno motivacijo. Ideja za raviole je takoj prišla v glavo, ko sem se ozrl na tribuno sotekmovalcev, pa sem si rekel, da tudi če mi ne uspe priti med top 5, sem v oddaji pokazal veliko več, kot sem pričakoval, in sem nekako bolj sproščeno šel v izziv. Na trenutke, ko sem slišal navijanje s tribune, me je spomnilo na tiste čase, ko sem na rokometni tekmi branil v golu. Oblil me je adrenalin in res je bilo prijetno vzdušje v kuhinji.

Ob slovesu si povedal, da je MasterChef Slovenija zate nepozabna izkušnja, ki bi jo večkrat ponovil. Torej jo priporočaš tudi ostalim amaterskim kuharjem, pa čeprav je zelo zahtevna in stresna?

Sam sem se v preteklih letih že želel prijaviti na MasterChef Slovenija, vendar nisem bil prepričan, če imam dovolj znanja. Letos pa so me prijavili kolegi in sem bil stisnjen v kot. Odločil sem se, da poskusim, in moj cilj je bil, da ne izpadem prvi. Vse ostale stvari sem odmislil in se v času snemanja popolnoma posvetil kuhanju. Kar naenkrat se je začel kazati napredek in začel sem se večkrat pojavljati na balkonu. Če me kolegi ne bi prijavili, tega ne bi doživel. Tako da vsakemu, ki razmišlja, da bi se prijavil, ampak ni čisto prepričan v sebe, priporočam, da zbere pogum in se prijavi. Izgubiti ne moreš nič, pridobiš lahko pa veliko več, kot si misliš.

Nepozabno je bilo tudi druženje s sotekmovalci v prostem času. Nekatere podrobnosti so gledalcem že znane, kaj je bilo najlepše zate?

Druženje s sotekmovalci v prostem času je bilo res nekaj posebnega. Kot bi imel neko novo kuharsko družino, ki je na trenutke delovala tako, kot da ji manjka nekaj koleščkov. Res smo se dobro razumeli in res, ampak res veliko presmejali. Lahko bi rekel, da sem poleg 'tašče' dobil tudi veliko novih prijateljev in pa tudi neke vrste 'brata'. Z Lucijanom sva bila cimra od samega začetka snemanja in res sva se tako dobro razumela, da je bila celotna izkušnja zaradi njega še toliko bolj prijetna. Zganjala sva norčije in med sotekmovalci bila kot Pat in Mat.