Tilen se je sam pomeril s štirimi skupinami in zmagal

Kuharska štafeta in gospodar svojega časa

Nov skupinski izziv ni bil povsem običajen. Sodniki so za kuhanje treh jedi odmerili 100 minut, ki pa so si jih morali člani ene skupine razdeliti med seboj. Tilen Zonta je kuhal sam, saj so ga tekmovalci prejšnjič imenovali za najmočnejšega konkurenta. Luka: "In danes boš imel možnost, da to dokažeš. V tem izzivu se boš boril sam." Tilen je pogumno in z optimizmom sprejel svoj izziv: "Bom sam gospodar svojega časa." Zanj so veljala enaka pravila kot za vse skupine, ki pa jih je določil sam, kar je bila njegova prednost. A je Primorec iskreno povedal, da bo tekmovalce razdelil pravično. V rdečo skupino je združil Tadeja Oblaka, Danielo Perdih in Iana Polaka Rožaca. Za modro skupino je izbral Ajdo Osta, Gregorja Spudiča in Gulnaz Ulibaevo. V rumeni skupini so po njegovem izboru kuhali Dominik Gajšek, Tanja Rajar in Karin Podboršek, v zeleni pa so pristali Anna Masieievska, Tjaša Kušter in Jure Brumen.

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Tilnov zmagovalni tris POP TV

Tilnov zmagovalni tris POP TV





Hitri Tilen

Skupine in Tilen so morali pripraviti jedi s toastom, vlečenim testom in starim kruhom. Pripravili so lahko slane ali sladke jedi, hladne ali tople. Sodnike je zanimalo, kako daleč seže njihova ustvarjalnost. Tilen je prvi zaključil prvo jed, v enakem tempu je tudi nadaljeval. Dobre pol ure pred koncem kuhanja je Luka naznanil, da skupine, ki ne bodo dokončale vseh treh jedi, ne bodo prišle na okušanje. A je uspelo prav vsem, Tilen pa je zadnjo dokončal kar 7 minut pred iztekom časa.

Nekatere jedi štirih skupin naravnost navdušijo

Prvi so na okušanje prišli rdeči. Karim je v tortici iz toasta, ki jo je pripravil Tadej, pogrešal več kreme. Mojmir mu je predlagal, da bi toast, namesto da bi ga popekel, namočil v jabolčni sok. Luka je pohvalil idejo za sladico. Ian je presenetil s polento, ki jo je kuhal v pomarančnem soku. Mojmir: "Ne vem, kako ti je uspelo, ampak vse to po nekem čudežu res paše skupaj." Luka: "Mene si navdušil in ti čestitam, da si to spravil skupaj v takem izzivu, v katerem je tudi časovni pritisk zelo velik." Karim: "Vse čestitke za tole kombinacijo." So pa sodniki v Danielini velikonočni prati pogrešali več okusov in sočnosti. Naslednji so bili na vrsti modri in Karim ni bil zadovoljen s kanapeji, ki jih je pripravila Gulnaz. Je pa navdušila Ajdina jabolčna pita, saj je bila kremna, hrustljava, ravno prav sladka in zelo lepo začinjena. Navdušil je tudi Gregorjev popečen kruh s parmezanom in hrustljavim čipsom. Mojmir: "Lahko si ponosen, ker to trga." Karim mu je čestital za izvrstno idejo, Gregor pa si je prislužil aplavz.

Toast puding z datlji, ki ga je za rumene pripravil Dominik, je bil deležen pohval. Mojmir je jed opisal kot popolno bistrojsko sladico. Karin je pripravila zavitek iz vlečenega testa, a so sodniki pogrešali več svežine. Jed je bila pretežka. A tudi Tanjina kruhova rolada s pašteto je bila pretežka. Karim: "Je okusno, na žalost pa ni popolno." Tjaša je za zelene pripravila cimetove rolice iz toasta. Karim je pohvalil idejo in okuse, pa tudi vanilijevo omako, ki jo je pripravila poleg. Annin mandarinin sorbet sodnikov na pogled ni navdušil, Karim je pogrešal tudi bolj intenziven okus po mandarini. Sladica se mu je zdela prazna in brezdušna: "Več sem pričakoval od tebe." Mediteranski cmočki z mocarelo, ki jih je pripravil Jure, so bili okusni, a si je Mojmir namesto majoneze za spremljavo želel paradižnikove omake. Karim bi si želel več sočnosti.

Tilen si čisto sam prikuha balkon

Tilen je bil na vrsti zadnji. Za začetek je pripravil toastov raviol, nad katerim je bil Karim navdušen. Mojmirju se je jed zdela malce pretežka. Druga njegova jed je bila spanakopita. Luka je ob njej postal malce zasanjan, odpeljala ga je v Grčijo. Tudi Karim je pohvalil lepo popotovanje po Grčiji, všeč sta mu bila spanakopita in tzatziki. Tilen je za konec presenetil s testeninami orecchiette, ki jih je pripravil z drobtinami. Mojmir je pohvalil testenine, a se mu je pikantnost zdela na zgornji meji. Karim se je strinjal, je pa pohvalil fantastične testenine. Sodniki so zaploskali tekmovalcem, ki so dokazali, da lahko iz preprostih sestavin pripravijo zelo okusne jedi. Odločali so se med modro skupino in Tilnom. Mojmir: "O zmagi je odločala jed iz toasta." Bolje jo je pripravil Tilen, ki si je čisto sam z odličnimi jedmi priboril balkon.