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MasterChef Slovenija

Tilen Zonta: Res sem ganjen nad vso podporo

Velenje, 29. 09. 2026 09.00 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
Su.S.
Tilen Zonta

Tilen Zonta je v tekmovanju že večkrat dokazal, kako velik kuharski talent se skriva v njem. Prizna, da včasih preseneti še samega sebe, z vsakim izzivom pa postaja samozavestnejši in bolj suveren. Primorec pa ne navdušuje samo s svojimi jedmi, temveč tudi s pošteno igro.

Tilen Zonta je četrti teden tekmovanja preživljal na balkonu, kamor se je povzpel s svojim zmagovalnim trisom in sam premagal štiri skupine. Odziv gledalcev je bil temu primeren, od navdušenja in izrazov podpore do presenečenja, da tako dobro kuha. Tilen: "Odziv, ki ga zdaj dobivam z vsakim kuhanjem, je res presenetljiv. Nisem si mislil, da bom s svojo iskreno ljubeznijo do kuhanja uspel prepričati in navdušiti toliko ljudi. Res sem ganjen nad vso podporo in toplimi besedami, ki sem jih deležen." A Tilen prizna, da včasih preseneti še samega sebe. Tilen: "Res je, ko sem vstopil v MasterChef, sem se morda malce podcenjeval. Nisem se zavedal, koliko kulinaričnega znanja sem si v zadnjih letih pridobil in kako široka je postala moja paleta okusov. Če dodamo še pritisk, ki ga ustvari kuhanje pred kamerami oziroma pred vso Slovenijo, je to zame očitno kombinacija za uspeh. Zdi se mi, da sem iz izziva v izziv zato postal samozavestnejši in tudi bolj suveren, kar se je poznalo tudi na mojih krožnikih."

Tilen Zonta
Tilen Zonta
FOTO: POP TV

Odlična je bila že njegova predstavitvena jed, v nadaljevanju pa so se zvrstile nepozabna zmagovalna parmigiana, sanjski biftek s pirejem čičerike in topinamburja in popoln ceviche. Na vprašanje, na kateri dosedanji dosežek je najbolj ponosen, odgovori: "Seveda sem nad vsakim svojim kuhanjem, ki mi je prineslo balkon, zelo ponosen, moram pa priznati, da sem z biftekom s pirejem iz čičerike in topinamburja res presegel samega sebe. Bil je moj prvi izziv s skrivnostno škatlo. Sestavine sem poznal, ampak z mnogimi sem delal prvič. Ideja o krožniku se mi je postopoma oblikovala šele med kuhanjem, sodniki pa so ves čas dvomili vame. Tudi sam sem bil poln dvomov, ampak tega seveda nisem želel pokazati. Z eksperimentiranjem, okušanjem in iskanjem pravih kombinacij sem na koncu prišel do zmagovalne jedi na individualnem izzivu. Prav ta izziv mi je pokazal, da je včasih treba preprosto vztrajati do konca in verjeti vase, tudi ko sam pri sebi še nisi prepričan, da bo uspelo."

Tilen pa ne navdušuje samo s svojimi jedmi. Kljub temu da je v tekmovanju, igra pošteno igro in sotekmovalcem pomaga, ko to potrebujejo. Tudi skupine, s katerimi se je pomeril, je oblikoval tako, da so si bile enakovredne. Tilen: "V MasterChefu smo s sotekmovalci v zelo podobni situaciji. Vsak prihaja z drugačnim predznanjem, iz drugačnega okolja in z različno prtljago, ampak vsak si želi čim dlje ostati v kuhinji, se čim več naučiti in čim več pokazati. Cele dneve preživiš skupaj in hočeš ali nočeš se z ljudmi povežeš in prav to je čar tega šova. Zato mi je bilo vedno pomembno, da smo si med seboj pomagali in se spodbujali, da je med nami tudi v težkih razmerah vladala neka harmonija in sloga ter da je bil vedno prisoten tudi kanček humorja. Mislim, da v takem tekmovanju dlje prideš, če ljudi, s katerimi tekmuješ, ne jemlješ za nasprotnike, temveč zaveznike. Še danes smo s sotekmovalci zelo povezani, drug za drugega navijamo, smo v vsakodnevnem stiku, se dobivamo, družimo in skupaj ustvarjamo. Zame bo to vedno najlepši del te izkušnje."

Tilen na balkonu skupaj s Tanjo Rajar in Tadejem Oblakom bodri sotekmovalce.
Tilen na balkonu skupaj s Tanjo Rajar in Tadejem Oblakom bodri sotekmovalce.
FOTO: POP TV

Priljubljeni tekmovalec je magister prava in ima rad svoj poklic, a je v svoji predstavitvi povedal, da ga vedno bolj vleče v svet kulinarike. Kljub temu se v prihodnosti ne vidi izključno v teh vodah. Tilen: "Trenutno se še ne vidim, da bi celotno kariero, ki sem si jo zgradil v pravu, popolnoma zamenjal za kuhanje. V svetu kulinarike želim biti vedno bolj prisoten, ampak si ne želim nujno, da bi to postal moj glavni poklic. Pravo mi prinaša stabilnost, dober prihodek in predvsem intelektualno stimulacijo. Kuhanje pa je zame vir sprostitve, ustvarjalnega izražanja in tudi način izražanja ljubezni. Bojim se, da bi, če bi se popolnoma prepustil kuhanju tudi v poklicnem smislu, vse skupaj lahko izgubilo svoj čar. Hkrati pa sem se skozi življenje naučil, da je precej nesmiselno vnaprej postavljati meje. Zarečenega kruha se ponavadi največ poje, zato ostajam odprt za vse, kar bo življenje prineslo."

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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