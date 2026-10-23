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MasterChef Slovenija

Tjaša ponosna na svoje dosežke, presenetilo jo je navdušenje sodnikov

Velenje, 23. 10. 2026 14.01 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Su.S.
MasterChef Slovenija 2026

Tjaša Kušter je ponosna na vse svoje dobre jedi, ki jih je pripravila v MasterChef kuhinji. Prizna, da ni pričakovala, da bo z njimi tako navdušila sodnike. Njena strast ostaja peka, njena največja želja pa lastna slaščičarna.

MasterChef predpasnik si odložila sama zaradi zdravstvenih težav. Povedala si, da temu ne botrujejo zadnji padci v tekmovanju. Pa bi lahko bila tvoja migrena posledica težkih preizkušenj, pritiskov in stresa?

Lahko bi bila, saj so vzroki za migreno pogosto ravno ti, ki ste jih našteli. Točnega vzroka ne vem.

Sodniki so bili obenem tudi vaši mentorji. Tebe so nekajkrat kregali, da jih ne poslušaš. V čem je bila pravzaprav težava?

Težava je bila v tem, da sem si zadala neko jed oziroma idejo in jo hotela izpeljati tako, kot sem si zamislila, ne glede na pomisleke sodnikov.

So padci in so vzponi. Tudi sama si večkrat navdušila sodnike, spomnimo se tvojega lepega kolača in restavracijske sladice v kozarčku. Na kateri svoj dosežek si najbolj ponosna?

Ponosna sem na vse svoje dosežke v MasterChef kuhinji, saj nisem pričakovala, da bodo tako navdušili sodnike. Če pa bi morala izpostaviti eno jed, na katero sem najbolj ponosna, bi pa to bil kolač.

Tvoja mama je v kuharskem poklicu in si ji veliko pomagala. Kako pa je komentirala tvojo pot v tekmovanju?

Najprej je bila proti temu, da grem v tekmovanje, kasneje, ko pa je videla, da sem naredila kar nekaj dobrih krožnikov in da sem dosegla mejnik top 10, je bila zelo ponosna name.

Kolač, na katerega je Tjaša najbolj ponosna.
Kolač, na katerega je Tjaša najbolj ponosna.
FOTO: POP TV

Kamer si bila sicer že vajena, saj si več let plesala in veliko nastopala. Kako drugače je bilo pred kamerami MasterChefa?

Jaz bi rekla, da je to precej drugače, saj te tukaj kamere spremljajo ves čas. Ko pa se navadiš, pa tudi kamere odmisliš.

Karim Merdjadi ti je svetoval, da ostani v slaščičarskih vodah, saj ti to gre dobro od rok. Ali je slaščičarna še vedno tvoja največja želja in kakšne načrte za prihodnost še imaš?

Slaščičarna definitivno ostaja moja največja želja, saj si to želim že kar nekaj časa. V prihodnosti je zaenkrat načrt samo, da se to uresniči.

Ali lahko napoveš tudi kakšno sodelovanje s sotekmovalci?

Zaenkrat ne morem napovedati ničesar.

Slaščičarno bi si želela odpreti s svojo najboljšo prijateljico. Ali bo tudi ona prišla na MasterChef trening?

Mislim, da na MasterChef trening ne bo prišla, priporočila pa bi ji ga že s tega vidika, ker lahko odnese veliko znanja.

Tjaša Kušter
Tjaša Kušter
FOTO: POP TV

Za pokal se odslej bori le osem kuharjev. Kot favorita za zmago si videla Tilna Zonto, komu zdaj pripisuješ največ možnosti, da osvoji pokal, in za koga boš navijala?

Poleg Tilna sta moja favorita Tadej in Dominik, tako da bom navijala za njiju, da prideta čim dlje.

MasterChef Slovenija je na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 20. uri na POP TV. Vsako oddajo si lahko ogledate dan prej na VOYO.

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masterchef slovenija 2026 tjaša kušter

Izločitvenega testa ni bilo, Tjaša se je poslovila sama

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