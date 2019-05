Tomaž nasmejal s pantomimo

Samo še pet tekmovalcev je v igri za naziv novega najboljšega amaterskega kuharja v Sloveniji. To so Anže Kuplenik, Bojan Bešter, Sanja Sirk, Maj Janežič, Špela Golobin Tomaž Zevnik. Po vseh preizkušnjah, ki so jih bolj ali manj uspešno prestali, bodo nocoj dočakali še pantomimo.