Tekmovalka MasterChefa o tragičnem dogodku: očetu njenega otroka odpovedalo srce

V Jerneji Trofenik Dimnik je zadnji izziv sprožil val čustev. Ko ji je med pripravljanjem najljubše jedi njenega moža začel nagajati sifon, so se njeni načrti začeli podirati, zaradi česar je bil ogrožen njen nadaljnji obstanek v šovu. Njena velika želja, da bi po letih dela in odrekanja za svojo družino končno uresničila svoje sanje, bi se lahko v tistem trenutku razblinila. V stiski je odprla svoje srce in gledalcem razkrila delček svoje preteklosti, ki jo je zaznamoval tragičen dogodek.

Jerneja je očeta svojega sina izgubila dvakrat, drugič za vedno. Jerneja pojasnjuje: "S prvim partnerjem nisva bila poročena, ampak v dolgoletni zvezi, v kateri sva dobila sina. O tem, zakaj sva šla narazen, ne bi javno debatirala, ampak bilo je ogromno nesoglasij, nisva se več razumela in tako so se najine poti ločile. Dolgo časa smo bili bitko na sodiščih, ker naša sodišča meljejo v nedogled, ampak na koncu smo se le sporazumeli. Imela sem ga rada, seveda sem ga. Ni bilo lahko, ko sva šla narazen, še toliko težje je bilo, ker je bil vmes otrok. Vedno sem želela, da ima otrok oba starša. Posredi so bili tudi njegovi starši in na dedija je sin bil in še vedno je zelo, zelo navezan. Nekako smo se potem z njegovo pomočjo sporazumeli, zaživeli 'normalno' življenje, ohranjali stike in vsi sodelovali pri vzgoji sina."

Jerneja je vmes spoznala Robija, se z njim poročila in rodili sta se jima še dve hčerki. Nato je v njihov vsakdan zarezal tragičen dogodek. Jerneja: "Z bivšim in njegovo družino smo se vsi razumeli, imeli stike, skrbeli za sina, končno smo pozabili na vse zamere, potem pa je prišel dan, ko je zazvonil telefon in na drugi strani glas bivšega tasta, da je očeta mojega sina doletela srčna kap in da mu ni pomoči. Teden dni po kapi so ga odklopili z aparatov. Najhuje je bilo to, ker se je to zgodilo točno na 30. obletnico njegove prve nesreče, ko ga je zbil tovornjak in je takrat komaj preživel ter na obletnico moje poroke. 1. september se me drži kot pijanec plota."

Jerneja se je po tragičnem dogodku še bolj povezala s starši svojega nekdanjega partnerja, ljubezni in podpore pa je deležna tudi doma. Jerneja: "Ko sem spoznala Robija, je imel podobno zgodbo kot jaz, bil pa je čisto nekaj drugega kot moški, ki sem jih poznala ali so me kdaj obkrožali. Bil je čisto nasprotje meni. A kot pravijo, se nasprotja privlačijo, takoj je kliknilo med nama. Ob njem sem bila lahko jaz jaz, takšna kot sem. Enostavno veš, da je to to. Pa čeprav mi včasih naredi kar nekaj sivih las ali pa jaz njemu, samo da sem jaz dosti bolj siva (smeh), vem, da po nevihti spet posije sonce, in najino sije sedaj že 10 let. Oba ceniva iste stvari, imava družino, otroke, na katere sva izredno ponosna. In kar je najpomembneje, mojega prvega sina je vzel kot za svojega. Oba sva isto 'odpičena', pa čeprav tako drugačna in očitno je to najin recept, da nama uspeva v zakonu."

