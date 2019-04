Sandra razočarana, ker se je morala tako hitro posloviti

Nastja Novak je tokrat točila solze sreče, saj so jo tekmovalci že na začetku poslali na balkon. Sodnike so s svojimi uličnimi obroki povsem navdušili Sanja Sirk, Klemen Orter in Tomaž Zevnik. V napetem finalnem obračunu šesterice tekmovalcev, v katerem je dobesedno tekla kri, se je najslabše odrezala Sandra Salihović.

Sodniki so bili zelo neučakani, saj so tekmovalcem pripravili njim zelo ljub izziv - ulična hrana. Trije tekmovalci so morali skuhati rezance za Bineta Volčiča, trije zavitek iz tortilje za Luko Jezerška, trije pa narediti sendvič s krompirčkom za Karima Merdjadija. Člani Bojanove skupine so se morali pred kuhanjem odločiti, koga želijo odrešiti in poslati na balkon. Bojan je presenetil ali pa morda tudi ne s pravično, objektivno oceno: "Kdo gre gor? Jaz ne grem, jaz sem vas potolkel." Odločili so se, da si varnost najbolj zasluži Nastja, ki je iz hvaležnosti in olajšanja zajokala. Nastja: "Ves trud je bil očitno poplačan." Lučka se ni strinjala z njihovo odločitvijo: "Zato, ker nikdar ne bo razumel, kaj je za njih naredila Mateja."

Rešena Nastja je od sreče zajokala FOTO: POP TV

Trije tekmovalci navdušijo sodnike, Karim Merdjadi prosi za recept Medtem ko so tekmovalci nabirali sestavine, so se sodnikom že zacele pošteno cediti sline. Anže Kuplenik je z izbiro morskih sestavin navdušil Bineta: "A ti meni misli bereš? To je to!" A s tem so se prebudila tudi velika sodnikova pričakovanja. Klemen Lampič je želel ubrati drugo pot, a se je odločil malce prilagoditi Binetovemu okusu. Sanji je Bine namignil, da ima rad sočne morske in ne pretežke jedi ter zelišča, a je nekaj podobnega načrtovala že sama.

Bine Anžetu: "A ti meni misli bereš? To je to!" FOTO: POP TV

Boris je za Luko pripravljal pohano in s tem nevede zadel žebljico na glavico. Tekmovalec se je počutil, kot da bi zadel na tomboli. Luka je bil navdušen nad vrhunskim načrtom Klemna Orterja, pohvalil je tudi vonjave, ki so se širile iz Sandrine ponve. Tekmovalki je sicer namignil, da pričakuje nekaj ocvrtega, a je vztrajala pri prvotnem načrtu: "Pri meni ne boš dobil tega pohanja, poskusiva nekaj bolj zdravega."

Sandrino sporočilo Luku: "Pri meni ne boš dobil tega pohanja, poskusiva nekaj bolj zdravega." FOTO: POP TV

Tomaž se je po navdih za mesni sendvič odpravil na njemu ljubo Japonsko. Jadranka je pripravljala bolj zdravo različico sendviča, zaradi česar je bila naloga prepričati Karima težja. Mateja je pripravljala veganski sendvič, kar je bil morda še večji izziv. Karim je največ pričakoval od Tomaža, bil pa je v skrbeh za Jadranko. Sledilo je okušanje. Ko je Karim zagriznil v Tomažev sendvič je padla prva pohvala, saj je pripravil točno takega, kot si ga je želel. Takoj zatem je Klemen Orter sezul Luko: "Mogoče je tole ideja za tvoje koncerte." Na svoj račun je končno prišel še Bine, ki je pohvalil Sanjine rezance: "Vse moje želje si upoštevala. Zelo dobro."

Klemen Orter je bil kar malce začuden nad svojim uspehom FOTO: POP TV

Slabše so se odrezali Klemen Lampič, Sandra in Jadranka, ki so pripravili okusne obroke, niso pa uspeli sezuti sodnikov. Za zadnje okušanje so se sodniki razkomotili na stopnicah in uživali. Karim je pohvalil domiselno sestavljen in okusen Matejin sendvič, v katerem sploh ni pogrešal mesa. Luka je v svojem zavitku pogrešal zelenjavo, bil je pretežek za njegov želodec. Anže je navdušil s harmonijo okusov, žal pa rezanci niso bili dovolj sočni. Na balkon so nekako pričakovano šli Sanja Sirk, Klemen Orter in Tomaž Zevnik. Karim je slednjega pred tem prosil za recept.

Karim prosi Tomaža za recept FOTO: POP TV

Anže je bil zelo razočaran: "Najtežje mi je, ker vem, da mi dobro gre, da se trudim. Sam nad seboj sem presenečen, kako dobro mi uspe narediti stvari. Potem pa res tista malenkost vpliva na to. Ni fora, da bi bilo to enkrat, ampak se mi je že dvakrat, trikrat to zgodilo. Ni mi vseeno." Kasneje je zbral moč in pogum in napovedal, da se bo boril s srcem. Mateja rešena, Jadranka mora sesti Šest tekmovalcev je moralo na izločitvenem testu pripraviti pečena račja prsa s prilogo, zato Mateja ni videla rešitve, imela pa je spodbudo sotekmovalcev z balkona. Kuhati so morali v korakih in morali so biti zelo hitri. Mateja je začela dobro, a se je bala nadaljevanja. Ostali tekmovalci so zaradi nje dali v višjo predstavo, pri čemer si je Bojan odrezal del prsta. Luka je bodril Anžeta, kar mu je zelo pomagalo in je prvi zaključil naslednji krog. Jadranki je kmalu zatem postalo slabo, a se je zbrala, našla moč in nadaljevala.

Bojan si je odrezal del prsta FOTO: POP TV

Tekmovalci na balkonu so nato izvedeli, da lahko odrešijo enega tekmovalca. Andrej je takoj predlagal Matejo, sotekmovalci pa so se strinjali. Andrej: "Dvakrat si že šla čez sebe … Danes bodi veganka za vse nas." Mateja se je razveselila čudeža in je od sreče zajokala, skupaj z njo pa tudi nekaj ostalih tekmovalcev.

Andrej je Matejo odpeljal na balkon FOTO: POP TV

Jadranka je bila že povsem obupana in je morala sesti, da je prišla k sebi. Nato se je ponovno čudežno zbrala, zaradi Lukove spodbude je našla trmo in se ni želela predati. Tekmovalci so nato servirali jed, sodniki pa so začeli z okušanjem. Po krajšem posvetu so vse moške tekmovalce poslali na balkon, ostali sta Jadranka in Sandra. Najslabši krožnik je bil Sandrin, zato je morala zapustiti MasterChef kuhinjo. Bila je razočarana, ker se je zgodba zanjo končala, veselila pa se je, ker bo lahko spet kuhala doma v svojem ritmu.

Sandra se je morala posloviti FOTO: POP TV

Prihodnji teden si tekmovalci obetajo, kot se je izrazil Luka, velecenjen obisk. Bine: "Z njimi se v kulinariki niti slučajno ne razpravlja." Karim: "Tudi mi jim ne upamo oporekati." Le kdo prihaja?