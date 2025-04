Trojica je poskrbela za pravo navdušenje, Eriki ni uspelo

Matic sprejme odločitev, Erika je najšibkejši člen

Jed iz jagnjetine

Erika se je tako skupaj s člani modre skupine pomerila na individualnem izzivu, na katerem jih je pozdravil Luka Jezeršek. Sodnik je za izziv izbral jagnje, ob tem pa povedal: "Danes je moja misija, da jagnjetino vzljubite vsi." Razložil je, kako lahko različne kose uporabijo v različnih jedeh, oziroma kot je povedal na koncu: "To je jagenjček in to je meso z neskončno možnostmi."

Sodniki so za izziv izbrali tri različne jedi. Prva je bila ena najljubših jedi Mojmirja Šiftarja, burek z jagnjetino ob spremljavi sveže omake. Druga jed je bila britanska klasika, pastirska pita s testom, tretja pa je bila šiš kebab s ploščatim kruhom in solato. Tekmovalci so se odločili za eno izmed treh jedi, ki so jih morali pripraviti po svoje. Barbara Poljanec se je odločila za pastirsko pito, Erika za šiš kebab. Dan Prohart je izbral burek, Pia Pajnič pastirsko pito, Natalija Sebanc šiš kebab, Miša Koplova prav tako. Juretu Kirbišu je tako ostal burek, saj sta vsako jed morala pripravljati vsaj dva tekmovalca. Za pripravo so sodniki odmerili 90 minut, na balkonu pa so bila tri prosta mesta.

Medtem ko so bili ostali tekmovalci precej prepričani v svoje jedi, je Erika priznala, da je povsem zmedena. Šiš kebaba še ni jedla, priprave mesa se je lotila povsem napačno. Odločila se je, da se bo znova lotila priprave, a je na neki točki povsem obupala in je komaj čakala, da se kuhanje konča. Tudi Jure je bil v skrbeh, ko je izvedel, da je burek napačno zvil, poleg tega ga je pekel pokritega. Pohiteti sta morali Pia in Barbara, ki sta morali pastirsko pito speči v pečici. Pia je naredila napako, ker je testo uporabila za podlago in ne za pokrov. Jure je nato naredil še eno napako, ker je burek prestavil v lonec in ga prelil z omako.