Trojica pred kuhanjem, ki bi bilo trd oreh tudi za profesionalce

Prejšnjič si je Pia Pajnič po dveh krogih kuhanja priborila varnost in se je na balkonu pridružila Barbari Ribič, Barbari Poljanec, Davidi Pogorevc Hafner, Juretu Kirbišu in Miši Koplovi. Na izločitvenem testu se bodo tako pomerili samo trije tekmovalci, Natalija Sebanc, Dan Prohart in Anamarija Truden.

Da je pred njimi zahteven izločitveni test, so razbrali že iz napovedi sodnikov. Karim Merdjadi: "Vsi poznamo popolne kombincije okusov. Paradižnik in bazilika, cimet in jabolko, med in gorčica, in tako dalje in tako dalje." Luka Jezeršek: "Prihodnjič boste stopili izven varnih okvirjev. Zahtevnejše kombinacije okusov razumejo le najboljši." Mojmir Šiftar: "Tisti, ki izzivu ne bo kos, bo s tekmovanjem zaključil."

Kaj se skriva pod skrivnostnimi škatlami?