Uspeh v MasterChefu, Barbarinemu možu so se od ponosa orosile oči

Barbara Perić je odlično začela tekmovanje za 10. MasterChef pokal. Sodnike je več kot navdušila s svojo predstavitveno jedjo, sladkimi ravioli. Luka Jezeršek je priznal, da so lepši od njegovih, celotna jed pa je bila okusna, tehnično dovršena in tudi zelo lepa. Tako je v dvoboju s Klaro Šmigoc slavila svojo prvo zmago. Barbara: "Niti v sanjah si nisem predstavljala, da mi bo uspela tako dobra jed in da bom prejela take pohvale ob prvem kuhanju. Občutki so res neverjetni in to mi je dalo res velik zagon za naprej."